Powiat Stalowowolski zajął 8. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Ranking dotyczy 2022 roku. W 2019 roku powiat zajął 10. miejsce, w 2020 – 12, w 2021 – 7.

– To dobry znak, że wciąż utrzymujemy się w czołówce tego rankingu. Jestem z tego bardzo zadowolony, tym bardziej że nie jest to jeden z tych rankingów, w których wysokie lokaty są związane z uiszczeniem odpowiednich opłat. Ten konkurs jest bezpłatny, prowadzony przez ZPP w sposób bardzo skrupulatny i rzetelny, a co najważniejsze – bezstronnie oceniający pracę poszczególnych samorządów – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów jest Związek Powiatów Polskich. ZPP organizuje swój ranking w rozbiciu na kilka kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Tytuł Laureatów Rankingu Powiatów przyznawany jest każdego roku samorządom, które zdobyły w nim miejsca od drugiego do piętnastego. Zwycięzca jest ogłaszany Liderem Rankingu.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Powiat Stalowowolski jest oceniany w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców.

Oceniając powiaty, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w 11 grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.