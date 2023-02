17 lutego w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem odbyło się otwarcie wystawy zatytułowanej „Fason kobiety”. To ekspozycja malarstwa i makatki ludowej inspirowana kulturą i modą XIX wieku. Autorką prac jest Agnieszka Ciura.

To artystka młodego pokolenia pochodząca z Rzeszowa. W 2020 roku ukończyła studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (specjalizacja malarstwo i rysunek). Dyplom zrealizowany w pracowni Malarstwa Monumentalnego pod kierunkiem prof. zw. Tadeusza Boruty, został wyróżniony nagrodą główną w XII edycji konkursu im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Artystyczny ISP Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest laureatką kilku konkursów międzynarodowych m. in. w Moskwie i Pekinie. Uczestniczyła w projektach artystyczno-naukowych, plenerach malarskich i wystawach zbiorowych. W swoim dorobku ma również prowadzenie warsztatów plastycznych z dziećmi i młodzieżą. Obecnie jest studentką drugiego roku na kierunku pedagogika medialna na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W swojej pracy artystycznej specjalizuje się w malarstwie, kostiumografii, krawiectwie i hafcie. Inspiruje się modą kobiet XIX wieku. I o tym też jest wystawa prezentowana w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem zatytułowana „Fason kobiety”.

Tytuł ten nawiązuje do stroju i praktyki krawieckiej. Fason w tym wypadku odnosi się do kreowania kształtu ubioru lub sposobu bycia danej osoby w kontekście formowania roli kobiety w społeczeństwie w zależności od jej pochodzenia, statusu czy wykształcenia. Za pomocą autoportretów autorka prac stara się prowadzić dialog pomiędzy przeszłością a tym co współcześnie uważa za istotne.

– Na wystawie można zobaczyć obrazy i makatki z projektu „Obyczaj wyszyty tradycją”, cykl XIX-wieczny z rekonstrukcją sukni wiktoriańskiej oraz kilka nowych pozycji między innymi obraz z plakatu pt. „Siostry”. Ten obraz jest odzwierciedleniem wsparcia i przyjaźni między Polską a Ukrainą. Tradycyjnie dla mojego stylu malarskiego stworzyłam obraz w formie figuracji i autoportretu, w którym z wykorzystaniem stroju rzeszowskiego oraz połtawskiego, poprowadziłam dialog polsko-ukraiński – mówi artystka.

Na wystawie prezentowany jest również cykl pt.: „Kobieta pod kloszem?”, który odnosi się do sytuacji kobiet w XIX wieku i w różnych ujęciach prezentuje elementy poszczególnych strojów elegantek z tej epoki.

Wystawa w Centrum Wikliniarstwa dostępna będzie do końca marca.