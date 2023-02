We wtorek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w gminie Radomyśl nad Sanem odbył się VII Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”. Zmagania językowe patronatem objął wójt gminy Jan Pyrkosz. W konkursie udział wzięło kilkunastu uczniów.

– Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” odbywa się 21 lutego kiedy to obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To jest taka nasza tradycja. Konkurs co roku odbywa się pod innym hasłem, w tym roku hasło brzmiało „Bajki, bajeczki, bajunie” – mówiła Anna Klich, współorganizatorka konkursu.

Zmagania ortograficzne zorganizowane zostały w dwóch kategoriach wiekowych tzn.: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół w Woli Rzeczyckiej, Rzeczycy Długiej, Chwałowicach i Antoniowie. Teksty dyktand oparte były na bajkach.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Ewa Świątek (PSP Wola Rzeczycka), drugie miejsce wywalczyła Wiktoria Kamińska (PSP Chwałowice), trzecie miejsce przypadło Emilii Ziębie (PSP Rzeczyca Długa). W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce zajęła Julia Miętus (PSP Rzeczyca Długa), drugie miejsce zdobyła Emilia Turek (PSP Wola Rzeczycka), trzecie miejsce wywalczył Dawid Markut (PSP Rzeczyca Długa).

Jak co roku na uczestników ortograficznych zmagań czekała niespodzianka. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej przygotowali przedstawienie teatralne.

Organizatorkami konkursu są Anna Klich oraz Joanna Zięba-Pyclik.