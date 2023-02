W Toruniu odbywały się halowe Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. W biegu na 800 m wicemistrzowski tytuł zdobyła Angelika Sarna, a medal brązowy odebrała Agnieszka Dybka. Obie przygodę z lekkoatletyką rozpoczynały w Victorii Stalowa Wola u trenera Stanisława Anioła.

Według informacji, jaką opublikował Polski Związek Lekkiej Atletyki 67. HMP w Toruniu zostały sklasyfikowane przez World Athletics na drugim miejscu wśród halowych czempionatów krajowych rozegranych do tej pory w tym sezonie. Lepiej punktowane były w tym czasie jedynie mistrzostwa USA.

W Toruniu można było oglądać w akcji kilku wychowanków KKS Victorii Stalowa Wola. Dwie zawodniczki wywalczyły medale w biegu na 800 m. Angelika Sarna, obecnie zawodniczka AZS AWF Warszawa, zajęła drugie miejsce, czas 2:03,67, a na trzeciej pozycji ukończyła finałowy bieg Agnieszka Dybka z Resovii, czas 2:08,47 (wyrównała rekord życiowy). To pierwszy jej medal mistrzostw Polski w kategorii seniorek. Na najwyższym natomiast podium po tym biegu stanęła Margarita Koczanowa z AZS AWF Kraków – 2:02,38. Przypomnieć jeszcze należy, że Sarna i Dybka swoją lekkoatletyczną przygodę rozpoczynały u trenera Stanisława Anioła. W tej samej konkurencji startowała jeszcze jedna stalowowolanka, Dominika Szymańska, ale zawodniczce Sparty, aktualnie Stali, nie udało się awansować do finału. Zajęła piąte miejsce w trzecim biegu eliminacyjnym, czas 2:16,54 (4. miejsce w U23).

W bigach sprinterskich, na 60 i 200 m, startowała Judyta Zwolińska. Także ona lekkoatletycznego elementarza uczyła się od trenera Stanisława Anioła. W biegu na 60 m pobiła w 4 serii eliminacyjnej rekord życiowy 7:51 (3. miejsce w U23), ale nie awansowała do finału, w którym zwyciężyła Ewa Swoboda z AZS AWF Katowice (czas 7,10). W biegu na 200 m Zwolińska również wybiegała „życiówkę” – 23,73 i awansowała do najlepszej szóstki mistrzostw, lecz popełniła w finale falstart i została zdyskwalifikowana. „Złoto” wywalczyła Martyna Kotwiła z RTLE Optima Radom – 23,37, a wicemistrzynią Polski została Magdalena Niemczyk z Tiki-Taka Kolbuszowa – 23,50. W tej samej konkurencji startowała jeszcze jedna wychowanka Victorii, Emila Dąbek (obecnie Resovia). Zakończyła start w eliminacjach. Została sklasyfikowana na 16. miejscu (25,14).

W biegu na 3000 m rywalizował podopieczny trenera Mirosława Barszcza, Szymon Żywko. Reprezentant AZS UMCS Lublin nie zaliczy swojego startu do udanych. Zajął siódme miejsce z czasem 8:11,37, a więc o ponad 10 sekund gorszym od tego, jaki dwa tygodnie wcześniej uzyskał na tej samej bieżni podczas mityngu. Mistrzem Polski został jego kolega klubowy Michał RozmyS (7:54,93).

Klasyfikację medalową wygrał AZS UMCS Lublin (3 złote i 2 srebrne medal). Na piątym miejscu znalazła się Resovia (2 złote i 2 brązowe medale). Łącznie medale tegorocznych halowych mistrzostw Polski zdobyli lekkoatleci 39 klubów.

Punktację województw wygrało Mazowsze – 14 medali (4-7-3), na drugim miejscu znalazło się lubelskie – 6 (4-2-0), na trzecim wielkopolskie – 8 (4-2-3), a podkarpackie zajęło piąte miejsce – 6 (3-1-2).