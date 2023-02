Rozmowa z Andrzejem Tofilskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Rudnik

– Jednym z wiodących wątków dyskursu publicznego jest ostatnio temat przejęcia zwierzchnictwa nad lasami państwowymi przez Unię Europejską. Jak pan ocenia ten pomysł?

– Jako leśnik, który pracuje w lasach ponad 20 lat, biorąc pod uwagę całą historię leśnictwa w Polsce, a w przyszłym roku mija 100 lat funkcjonowania Lasów Państwowych, jestem temu pomysłowi Unii stanowczo przeciwny.

– Zna pan jakieś szczegóły, jak miałoby wyglądać to zwierzchnictwo?

– Zasada jest bardzo prosta. Zgodnie z aktualnym prawodawstwem o leśnictwie decydowały wyłącznie państwa członkowskie – odrębnie w ramach wewnętrznych przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Inicjatywa rozważana w Komisji ENVI ma ten plan zmienić i przenieść leśnictwo z tzw. kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych z Unią Europejską. Czyli, to Unia Europejska decydowałaby o tym, co w naszych lasach ma się wydarzyć. W przypadku Polski oddanie kompetencji w zakresie leśnictwa to przekazanie Unii Europejskiej prawa do współdecydowania o losach 1/3 terytorium kraju. Około 10 procent powierzchni lasów byłoby trwale wyłączone z gospodarowania. Posłużę się przykładem Nadleśnictwa Rudnik – mamy w zarządzie ponad 16 tysięcy hektarów, jeżeli wyłączylibyśmy z tego 10 procent, czyli 1600 hektarów, to daje to obszar jednego leśnictwa, bo mamy ich 10. W skali Polski, to też byłoby 10 procent, czyli bardzo duży obszar.

Lasy w Polsce są zagospodarowane w sposób zapewniający ich trwałość i ciągłe odnawianie, czego najlepsze potwierdzenie stanowi wzrost ich zasobności i lesistości całego kraju. Działania nadleśnictw są prowadzone według 10-letniego Planu Urządzania Lasu zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw środowiska. Naszym celem zawsze była, jest i będzie poprawa kondycji i trwałości drzewostanów, kształtowanie ich struktury gatunkowej i przestrzennej zgodnie z warunkami środowiskowymi, czego nie można uzyskać poprzez całkowite zaniechanie cięć. Chciałbym podkreślić, że w skali Polski pozyskujemy mniej drewna niż wynosi zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. To bardzo ważne.

– Unia „mówi”, że trzeba lepiej zarządzać naszymi zasobami leśnymi, bardziej ekologicznie.

– Nie zgadzam się z tą opinią. Na tym wyłączonym obszarze nie będzie można prowadzić racjonalnej gospodarki leśnej.

– …Coś w rodzaju Puszczy Białowieskiej? Ścisły rezerwat?

– Tak, dokładnie. Jako leśnicy nie będziemy mieć wpływu na te tereny. A to jest niezmiernie ważne. Są sprawy związane z ochroną lasu, ochroną przeciwpożarową. Na przykład w tej chwili postępuje proces zamierania takich gatunków jak jodła czy sosna. Powodem jest pospolity pasożyt – jemioła. Gdyby nie działania podejmowane przez leśników w tym zakresie, nastąpiłoby masowe zamieranie drzew. Taka sytuacja jest niezgodna z misją leśnika, który ma przede wszystkim dbać o las.

– Czy każde nadleśnictwo ma obszar zasługujący na takie całkowite wyłączenie z ingerencji człowieka?

– Oczywiście. Mamy takie obszary na których nasze gospodarowanie jest ograniczone lub wyłączone z ingerencji człowieka. Są to np. użytki ekologiczne, pomniki przyrody, strefy ochrony szczególnie cennych gatunków zwierząt i roślin, rezerwaty przyrody i wiele innych.

– Jak traktujecie takie tereny?

– Gospodarka leśna jest na nich ograniczona do niezbędnego minimum. Wykonuje się wyłącznie prace gospodarcze mające na celu utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i stabilności drzewostanów

– Więc de facto robicie dokładnie to czego chce Unia? Tylko nie na sztucznie procentowo wydzielonej powierzchni.

– Tak. Wszelkie walory ochrony przyrody są w Lasach Państwowych rzeczą priorytetową. To właśnie dzięki prowadzeniu przemyślanych, działań, popartych wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem polskich leśników, nakierowanych na ochronę przyrody i zachowanie przyrodniczego dziedzictwa, mamy lasy, których może pozazdrościć nam niejeden kraj w Europie i z których przez cały rok może korzystać każdy obywatel naszej ojczyzny – co nie jest powszechną praktyką w innych państwach europejskich. Dlatego też, to co chce zrobić Unia Europejska nie można określić inaczej jak zamachem na lasy.

– W pana ocenie – jakie jest źródło tych działań?

– Polskie leśnictwo to ponad 200 lat doświadczeń, w tym 100 lat doświadczenia Lasów Państwowych. Kierunek, w którym zmierza Unia Europejska to niewątpliwie demontaż polskiego modelu leśnictwa. To stopniowa federalizacja, ale też kwestia ekonomiczna. Gospodarka leśna stanowi 2,6 procent polskiego PKP. Jesteśmy jednym z głównych producentów mebli w Europie. Zanim mebel trafi na przysłowiową półkę, to ktoś musi pozyskać drewno, przetransportować, przetworzyć itd. W tę niszę po polskim drewnie ktoś wejdzie i będzie wtedy również o wiele droższe. Dla mnie to długofalowy plan odebrania Polsce prawa do racjonalnego gospodarowania naszymi lasami.

– To nie pierwsze zakusy na nasze lasy.

– Tak, był pomysł na prywatyzację lasów, bodajże w 2014 roku. Rozpoczęła wówczas próba uczynienia z Lasów Państwowych jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, następnie odebrania im pieniędzy poprzez stworzenie funduszu reprywatyzacyjnego i włączenie LP do sfery budżetowej. Zebrano wtedy około 4 miliony podpisów obywateli i te działania zostały zablokowane. Podkreślę – lasy to nasze dobro narodowe, są wspólne i musimy o nie dbać. Leśnicy to ludzie wykształceni w kierunku dbania o otaczającą przyrodę, wiedzą jak to robić. Pracuję w Lasach Państwowych ponad 20 lat, mój tato też pracował w lasach, i zawsze cieszę się gdy patrzę na młodnik, który wyrósł z sadzonek wyhodowanych w naszej rudnickiej szkółce leśnej. A cóż dopiero mają powiedzieć doświadczeni leśnicy, którzy po 40-45 latach swojej pracy widzą efekty w postaci pięknych drzewostanów.

– Wróćmy jeszcze do gospodarki leśnej. Czasem słychać głosy, że jest rabunkowa.

– W lesie wszystko robi się według Planu Urządzania Lasu. Leśnicy nie tylko pozyskują drewno, ale odnawiają drzewostany i zalesiają nieużytki, dlatego lasów w Polsce jest coraz więcej. Po pierwsze, podkreślę jeszcze raz – pozyskujemy mniej drewna niż wynosi zasobność drzewostanów. Po drugie – sukcesywnie powiększamy zasoby leśne, między innymi dlatego, że wykupujemy grunty i zalesiamy je. Od ubiegłego roku mamy możliwość zakupu od społeczeństwa gruntów przylegających do naszych w celu ich zalesienia. W ciągu 5, może 8 lat chcemy, aby w skali kraju przybyło od 3 do 4 procent terenów leśnych, więc zasoby nam się powiększają.

Nigdy teren, z którego pozyskaliśmy drewno nie jest pozostawiony pusty. Mamy wręcz ustawowy obowiązek ponownego wprowadzenie upraw leśnych w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu. Praca leśnika nie polega na myśleniu o teraźniejszości, czego domagają się niektórzy przedstawiciele społeczeństwa, ale na tym by trwałymi i zdrowymi lasami mogły się cieszyć nieustannie kolejne pokolenia.

– Macie problem z kłusownictwem na waszym terenie?

– To zjawisko obecnie występuje marginalnie, lecz są pewne symptomy nasilania się tego procederu. W ubiegłym roku był przypadek wnykarstwa, sprawca został ujęty przez Straż Leśną i otrzymał wyrok skazujący.

Nadleśnictwo Rudnik, to również największy w Polsce Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), gospodarujący na ponad 40 tysiącach hektarów. W OHZ-ecie staramy się prowadzić wzorcowe zagospodarowanie łowisk, wdrażać nowe osiągniecia z zakresu łowiectwa, a także prowadzić badania naukowe. Jednym z naszych priorytetów jest również odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących, jak np. kuropatwy.

– Ile osób zatrudnia nadleśnictwo?

– Etatowo zatrudniamy 60 osób, do tego dochodzą różne firmy zewnętrzne, zakłady usług leśnych wykonujące prace leśne na nasze zlecenie. Mamy 10 leśnictw gospodarczych, jedno szkółkarskie oraz leśnictwo do spraw łowieckich.

– Organizujecie polowania dla osób z zagranicy, skąd przyjeżdżają najczęściej?

– Poza myśliwymi z Polski mamy gości z całej Europy głównie z Francji, Niemiec i Skandynawii.

– Zdarza się, że rozmawiacie z cudzoziemcami o gospodarce leśnej?

– Mieliśmy w tym roku grupę myśliwych z Francji, wśród których był francuski nadleśniczy. Tam mają całkiem inny system zarządzania lasami oraz inną strukturę własności lasów, ale był on pod ogromnym wrażeniem sposobu zagospodarowania naszych lasów. Generalnie wśród zagranicznych gości panuje opinia, że polskie lasy należą do jednych z najpiękniejszych w Europie, gdzie widać fachową pracę zarządzających nimi leśników. Naszą pracę oceniają bardzo wysoko.

Rozmawiała

Lilla Witkowska