W najbliższy wtorek (21 lutego) Stal Stalowa Wola zagra po raz pierwszy w tym roku na boisku z prawdziwą trawą, a jej rywalem będzie I-ligowa Bruk-Bet Termalica Nieciecza. W sobotę stalowcy rozgromili u siebie w towarzyskim meczu Lubliniankę. Wygrali 8:1.

To było spotkanie do jednej bramki. Ligowy rywal naszej drużyny jest w zupełnie innym okresie przygotowania do wiosennej rundy niż Stal i w zupełnie innej rzeczywistości organizacyjno-finansowej. Jeszcze kilka tygodni temu nie wiadomo było, czy Lublinianka przystąpi do rozgrywek. Trener Mirosław Kosowski, który nie tak dawno objął drużynę z Lublina, testował w Stalowej Woli kolejnych piłkarzy i cały czas zaprasza kolejnych.

Stal na tle tworzącej się dopiero co drużyny rywala, wyglądała znakomicie. Już w 12. minucie bramkarz z Lublina wyjmował piłkę ze swojej bramki po strzale Jakuba Lebiody. Pięć minut później musiał zrobić to po raz drugi – po uderzeniu Kosei Iwao. W 30. minucie po piłkę z siatki schylał się Furman, a pokonał go Szczepanik. Za chwilę dobrą okazję strzelecką zmarnował Iwao. Japończyk zrewanżował się w 39. minucie, kiedy odegrał piłkę do Jakuba Lebiody i 20-latek po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Trzy minuty później Maciej Wojtak wyłożył piłką Mariuszowi Szuszkiewiczowi i Stal wygrywała do przerwy 4:1.

Chwilę po wznowieniu gry po przerwie Stal podwyższyła prowadzenie. Po uderzeniu Adama Imieli piłką do własnej bramki skierował jeden z graczy Lublinianki.

W 60. minucie Jakub Kowalski trafił piłką w słupek, a kilkadziesiąt sekund później debiutanckie trafienie dla Stali zaliczył Piotr Rogala. Pozyskany z Łagowa środkowy obrońca popisał się celną „główką” po dośrodkowaniu z prawej strony boiska.

Na kolejnego gola kibice oglądający to spotkanie musieli poczekać do 74. minuty. Po zagraniu Arkadiusza Ziarko piłkę do bramki wpakował Szymon Grabarz. Wynik ustalił w 81. minucie uderzeniem zza pola karnego Wiktor Stępniowski

STAL STALOWA WOLA – LUBLINIANKA 8:1 (4:1)

1-0 Lebioda (12), 2-0 Iwao (17), 2-1 Szczepanik (30), 3-1 Lebioda (39), 4-1 Szuszkiewicz (43), 5-1 samob. (46), 6-1 Rogala (61), 7-1 Grabarz (74), 8-1 Stępniowski (81).

STAL, I połowa: Furman – Wojtak, Rogala, Grasza, Kucharczyk, Olszewski, Soszyński, Lebioda, Filipczuk, Szuszkiewicz, Iwao.

II połowa: Konefał – Kowalski, Banach, Rogala, Pikuła, Ziarko, Kołbon, Stępniowski, Lebioda, Imiela, Grabarz.

LUBLINIANKA: Kamil Styżej – Szatała, Szczawiński, Oroń, Szczepaniak, Wdowicz, Brzyski, Książek (8 Brillant), Knapp, Flis, Szczepanik oraz bramkarz testowany i drugi bramkarz testowany, Misiurek, Kołacz, Czułowski, Górecki, Matyjaszczyk, Piskorski, Mazur.