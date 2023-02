Od lutego 2019 r. funkcjonuje darmowy serwis Narodowego Funduszu Zdrowia, który oferuje plany żywieniowe dla osób o różnych potrzebach. Wszystko to zupełnie bez opłat i nawet nie trzeba być ubezpieczonym. Wystarczy tylko założyć konto.

Dieta NFZ to dieta przygotowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program diety dostępny jest na portalu internetowym pod adresem diety.nfz.gov.pl. Na podanej stronie należy założyć bezpłatne konto, uzupełnić podstawowe informacje, a w zamian za to użytkownik otrzymuje rozpisany na 14 dni jadłospis. Dieta opiera się w dużej mierze o zasady popularnej diety DASH (skrót od angielskich słów „Dietary Approaches to Stop Hypertension” – oznacza plan żywieniowy chroniący przed nadciśnieniem).

Dietę od NFZ można dostać zarówno bez dokonania rejestracji, jak i po zalogowaniu się. Osoby, które nie chcą się logować, otrzymują dostęp na 7 dni, zaś po zalogowaniu i wyliczeniu wskaźnika BMI dostaniesz jadłospis na 2 tygodnie.

Na stronie dostępne są diety w trzech wariantach kalorycznych: 1200 kcal, 1500 kcal i 1800 kcal. Aby dopasować dietę do swoich potrzeb, należy najpierw poznać swój wskaźnik BMI. Aby go obliczyć, trzeba wpisać indywidualne dane, takie jak płeć, waga, wzrost, wiek oraz określić aktywność fizyczną.

Po wypełnieniu wszystkich danych otrzymuje się wybrany jadłospis na 2 tygodnie wraz z przepisami i listą zakupów. Oprócz listy składników i właściwych proporcji można zobaczyć cały przepis, wraz ze zdjęciem gotowej potrawy. Każdy posiłek ma rozpisaną kaloryczność, czas potrzebny do przyrządzenia dania i zawartość poszczególnych składników — białka, tłuszczu i węglowodanów. Dodatkowo, każdego dnia użytkownik otrzymuje poradę zdrowotną.

Schemat żywienia od NFZ to bezpieczna metoda na zrzucenie wagi, bez stosowania katorżniczych diet czy głodówek. Program jest oparty o zasady racjonalnego odżywiania. Dieta DASH ma podłoże lecznicze, ponieważ ma za zadanie wspieranie układu krwionośnego. Jednak to nie tylko dobry wybór dla osób z nadciśnieniem i wysokim cholesterolem. Sprawdza się także w przypadku osób, które chcą pozbyć się kilku nadprogramowych kilogramów.

Jedną z głównych zasad jest ograniczenie spożycia soli — najlepiej maksymalnie do ok. pół łyżeczki dziennie i unikanie przetworzonego jedzenia. Powinno się zrezygnować z białego chleba i bułek, ciastek, ciast, słodyczy oraz czerwonego mięsa. Rekomenduje się jedzenie dużej ilości ryb i picia płynów — najlepiej około 2 litrów wody dziennie. Dieta zakłada jedzenie 5 posiłków dziennie — śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.