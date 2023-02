11 i 12 lutego 2023 r. parafia św. Floriana i Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, przy wsparciu Gminy Stalowa Wola, zorganizowały Walentynkowy Dzień Małżeński. Honorowy patronat objął nad nim prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Była to już 6. edycja takiego Dnia w Stalowej Woli, ale pierwsza współorganizowana przez parafię św. Floriana (wcześniej była to akademicka parafia św. Jana Pawła II). Była też to pierwsza edycja po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią.

Zarówno 11 i 12 lutego Dzień rozpoczynały Msze św. w kościele św. Floriana. Pozostała część spotkania: obiad, wykłady oraz zabawa taneczna odbywały się w stalowowolskim Zajeździe „Sezam”. Uczestniczyło w nich 230 osób, w tym 110 par małżeńskich.

Pierwszy wykład o tematyce małżeńskiej: „Od zakochania do miłości” wygłosił ks. dr. Marek Dziewiecki z Diecezji Radomskiej. – Ukazał w nim znaczenie opierania swojej, ludzkiej miłości, na miłości Bożej. Należy uczyć się kochać swojego współmałżonka, dzieci, bliskich na wzór miłości Chrystusa, który oddał za nas życie – mówi ks. Wacław Gieniec, proboszcz parafii św. Floriana.

Drugi wykład, „Okazywanie miłości w małżeństwie”, również poprowadził ks. Marek Dziewiecki. – Ta część prelekcji mówiła nam, że miłość to postawa, że miłość powinna być obecna, ofiarna i czuła. W taki sposób powinniśmy kochać naszego współmałżonka – tak opisuje to Dorota Buczyńska, szefowa Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po konferencjach odbyła się trzygodzinna zabawa taneczna. Poprowadził ją Wojtek Senus z Dolnośląskiego Bractwa Wodzirejów „Freak Frak” z Wrocławia.

Jak podkreślają organizatorzy, celem Walentynkowego Dnia Małżeńskiego było promowanie wartości małżeństwa i rodziny oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności, które pojawiają się na drodze wspólnego, rodzinnego życia. I dodają, że Walentynkowy Dzień Małżeński, w ocenie uczestników, okazał się dobrym sposobem spędzenia czasu tylko we dwoje – bez dzieci, i czasem radosnej zabawy bez alkoholu.

A z ankiet, które przeprowadzono na koniec, wynika, iż cel Walentynkowego Dnia Małżeńskiego został osiągnięty. Zadowoleni małżonkowie wyrazili chęć uczestnictwa w przyszłorocznej edycji tego Dnia.