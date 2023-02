14 lutego minęło dokładnie 81 lat od pamiętnego rozkazu gen. Władysława Sikorskiego, który znosząc Związek Walki Zbrojnej, powołał do życia Armię Krajową. By uczcić te ważne dla Polaków wydarzenia w Stalowej Woli zorganizowano jednodniową wystawę. Nie zabrakło też tradycyjnego składania kwiatów, palenia zniczy i modlitwy w intencji poległych za Ojczyznę.

81 lat temu – 14 lutego 1942 roku – Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Podziemne wojsko, będące fenomenem w okupowanej przez Niemców Europie, skupiło w sobie niemal całą patriotycznie nastawioną część narodu polskiego. Nazwa „AK”, także w późniejszym czasie, stała się jednym z najważniejszych symboli dążeń do niepodległości.

Chcąc uczcić powstanie tej największej podziemnej organizacji wojskowej w Europie, mieszkańcy Stalowej Woli w pierwszej kolejności mogli uczestniczyć w specjalnej, jednodniowej wystawie zorganizowanej w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Eksponaty, które można było zobaczyć w niedzielę, 12 lutego, udostępniła Fundacja KEDYW.

– Dwie się rocznice nam się tu zbiegają, to jest 81. rocznica powstania Armii Krajowej, którą będziemy świętować za dwa dni, ale też kilka dni temu była 80. rocznica powołania Kierownictwa Dywersji tzw. KEDYW-u, dla nas to szczególne wydarzenie ponieważ związani jesteśmy z projektem budowy Muzeum Kedywu w Rozwadowie. W związku z tymi rocznicami, i z racji tego, że blisko współpracujemy z Muzeum Regionalnym i Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, postanowiliśmy wyciągnąć jeszcze parę fajnych rzeczy, które nie były pokazywane. Szczególnie są to rzeczy dotyczące Centralnego Okręgu Przemysłowego, z którym konspiracja była mocno związana, bo pracowało tutaj wielu żołnierzy i te rzeczy warto pokazywać, tym bardziej w tak pięknym muzeum – mówił Marek Wróblewski z Fundacji KEDYW.

Na ekspozycji można więc było zobaczyć przedmioty, których używali żołnierze w czasie okupacji, autentyczne rzeczy, które pozostały po oddziałach Armii Krajowej działających w Stalowej Woli. Można było tez przeczytać informacje lokalnych bohaterach tamtych czasów.

Oprócz wystawy, mieszkańcy mieli okazję obejrzeć film dokumentalny zatytułowany „Od AK do WOT” zrealizowanego w 2022 roku z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Film przedstawia osoby i organizacje dbające o etos Armii Krajowej z okolic Stalowej Woli.

– Zainteresowanie wystawą jest duże. Bardzo się cieszymy, że ten przekaz sięga dalej i ludzie są zainteresowani tym tematem. Zaczęliśmy o 13.30 filmem i była pełna sala. Było bardzo wielu młodych ludzi, co jest ważne, bo robimy to dla nich, żeby poznali tę historię, bo kiedyś jak nas zabraknie to ktoś to musi kontynuować – mówił Marek Wróblewski.

Po wystawie przyszedł czas na tradycyjne składanie kwiatów. 14 lutego, czyli dokładnie w 81. rocznicę powstania Armii Krajowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola, Fundacja KEDYW, harcerze, inne zaprzyjaźnione organizacje oraz mieszkańcy Stalowej Woli, spotkali się by oddać hołd żołnierzom walczącym w obronie Ojczyzny.

W pierwszej kolejności złożono kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Obwodu „Niwa” Armii Krajowej. Następnie delegacje spotkały się się przy Mauzoleum Żołnierzy AK na Cmentarzu Komunalnym. Obchody zakończyły się modlitwą za żołnierzy Obwodu i zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową przy Bazylice Konkatedralnej.