Mamy tylko kilka dni, by uratować życie Dawida, ojca czterech chłopców, którzy nie wyobrażają sobie świata bez taty! Diagnoza – agresywny guz mózgu, glejak IV stopnia – to brzmi jak wyrok, ale Dawid nie poddaje się – wie, że musi walczyć, ma rodzinę, ma dla kogo żyć! Prosimy o NATYCHMIASTOWĄ pomoc, nie ma ani sekundy do stracenia!