Premier Mateusz Morawiecki gościł 15 lutego z krótką wizytą w Hucie Stalowa Wola SA. Zapowiedział, że spółka zostanie dokapitalizowana kwotą ponad miliarda złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na zwiększenie produkcji haubic Krab, nowych pływających Bojowych Wozów Piechoty Borsuk oraz zmodyfikowanych samobieżnych moździerzy Rak. 100 mln zł to z kolei suma na dokapitalizowanie należącej do HSW fabryki Autosan w Sanoku.

– Polskie państwo dokonuje ogromnych zamówień w polskich zakładach, w polskich fabrykach, tam gdzie tradycja produkcji broni była największa, ale również tam, gdzie ta tradycja była zanikająca lub nie było jej wcale – powiedział na konferencji prasowej premier Morawiecki. Podkreślił, że jest to możliwe, dzięki silnym finansom publicznym i uzdrowieniu budżetu państwa.

Zaznaczył również, że już podjął decyzję o dokapitalizowaniu całego konsorcjum Huta Stalowa Wola w wysokości 600 mln zł.

– To jest pierwsza transza, pierwsza rata, można powiedzieć. Kolejne wsparcie to będzie 1 mld 200 mln zł nie tylko tutaj, w Stalowej Woli, ale także np. 100 mln zł na dokapitalizowanie Autosanu na Podkarpaciu, po to, aby można było produkować niszczyciele czołgów – mówił w HSW szef rządu. Chodzi tu zapewne o niszczyciele czołgów Ottokar-Brzoza, na podwoziu pojazdu wielozadaniowego 4×4.

