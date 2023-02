Biblioteka Publiczna w Chwałowicach w gminie Radomyśl nad Sanem zaprasza do udziału w gminnym konkursie historycznym o Żołnierzach Wyklętych z gminy Radomyśl nad Sanem. Prace należy przysłać do 1 marca 2023 roku na adres gbpradomysl@wp.pl lub dostarczyć osobiście do bibliotek publicznych gminy Radomyśl nad Sanem.