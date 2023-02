Początkiem lutego br. jednostki ratowniczo-gaśnicze nr 1 i 2 z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli przeprowadziły ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego.

– Ćwiczenia zorganizowano na zamarzniętym zbiorniku wodnym „Oczko” w Stalowej Woli. Zajęcia praktyczne poprzedzono omówieniem zagadnień związanych z ratownictwem lodowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Następnie przystąpiono do części praktycznej. Ćwiczenia polegały na uratowaniu osoby, która wpadła do zbiornika wodnego, na skutek skruszenia się lodu. Działania skupiły się na: rozpoznaniu i ocenie zagrożenia dla zdrowia i życia, zabezpieczeniu działań ratowniczych na lodzie, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na lodzie oraz jego sąsiedztwie (brzegu) oraz niesieniu pomocy tonącemu poprzez dotarcie do poszkodowanego i udzielenie mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuację poza strefę zagrożenia i przekazanie zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego – informuje mł. bryg. Krystian Bąk – oficer prasowy KP PSP Stalowa Wola .

Końcowa część ćwiczeń wiązała się z omówieniem procedury z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy z uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z przebywaniem w zimnej wodzie, skutków tonięcia i hipotermii.