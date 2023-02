8 lutego, niżańscy kryminalni zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy ze sklepu budowlanego na terenie Niska ukradli narzędzia. 64-latek został ukarany wysokim mandatem, a jego 51-letni towarzysz odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Po godz. 15, niżańscy funkcjonariusze wydziału kryminalnego zatrzymali na gorącym uczynku dwóch sprawców kradzieży. Sprawcy ukradli narzędzia hydrauliczne w jednym ze sklepów budowlanych na terenie Niska.

Jeden z zatrzymanych, 64-letni mężczyzna został ukarany wysokim mandatem, a jego 51-letni towarzysz odpowie za swoje czyny przed sądem. Okazało się, że 51-latek w ostatnim czasie dopuścił się kilku kradzieży w tym samym sklepie. Jego łupem padły różne narzędzia o łącznej wartości blisko 5 tys. złotych.

Po wykonanych czynnościach 64-latek został zwolniony. Jego znajomy trafił do policyjnego aresztu i został przesłuchany w związku z poprzednimi kradzieżami. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

