Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku ma ruszyć budowa długo wyczekiwanego osiedla Leśna w Stalowej Woli. Miejska inwestycja będzie etapowana. W pierwszym etapie ruszy budowa 3 bloków.

– Osiedle Leśna na ulicy Leśnej w Stalowej Woli wkracza w kolejną fazę realizacji. Miło nam poinformować, że 8 lutego Miejski Zakład Budynków złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę. Przed nami projekt techniczny i po uzyskaniu niezbędnych zgód ogłoszenie przetargu, w ramach którego wyłonimy wykonawcę robót budowlanych. Planujemy, że pierwsze wbicie łopaty nastąpi na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku – czytamy na FB Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli.

Docelowo MZB ma zając się budową sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Osiedle ma być zielone, z ciekawą architekturą i miejscami rekreacji. Po drugiej stronie ulicy są tereny dedykowane deweloperom.

– Trwa postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę dla tego osiedla. Jestem przekonany, że te pozwolenia powinny być wydane w najbliższym czasie, co pozwoli na realizację przez MZK/MZB tej inwestycji w pierwszym zakresie, a więc w zakresie bloków, które są od strony szkoły. Jednocześnie kończymy prace nad planem miejscowym i tu faktycznie mamy istotne opóźnienie, ale one nie jest jak gdyby z winy miasta Stalowej Woli, tylko z kwestii proceduralnych. Jest to kwestia przyjęcia planu miejscowego dla części osiedla od strony Mleczarni. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni ten plan zostanie przyjęty przez Radę Miejską, co pozwoli nam na ogłoszenie przetargów na tę część deweloperską – mówił na antenie Radia Leliwa prezydent Lucjusz Nadbereżny.