W 2023 gmina Rudnik nad Sanem będzie realizować duże i kosztowne inwestycje, które jak mówi burmistrz Waldemar Grochowski, ukryte są w ziemi. Chodzi o budowę kanalizacji w miejscowościach Kopki i Przędzel.

– Największe inwestycje, które nas czekają, to inwestycje, które są trudne, chowają się w ziemi, ale są potężne i konieczne. To jest kanalizacja. Wiadomo, że wiele samorządów zapomniało już o tym, dawno kanalizację zrobiło, ale okazuje się, że część jeszcze misi dobudować. My musimy to zrobić w dwóch naszych miejscowościach, w Kopkach i w Przędzelu. Już trwają prace, które rozpoczęły się w grudniu 2022 roku, potrwają przez cały 2023 rok i jeszcze zahaczą o 2024 – mówi Waldemar Grochowski.

Na realizację tego zadania władze gminy pozyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 13 mln złotych.

– Są to bardzo duże inwestycje ponieważ jedna była wyceniona w przetargu na ponad 16 mln złotych. Podpisaliśmy też z panią skarbnik umowę na 5 mln złotych z Urzędem Marszałkowskim. Do tych 5 mln gmina dodaje 1 mln 600 tys. i za te pieniądze będziemy budować kanalizację w Przędzelu – mówi burmistrz.

Sama kanalizacja to jednak nie wszystko. Grochowski zapowiada, że w 2023 roku chciałby rozpocząć modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku, który od lat prosi się o remont.

– W 2023 roku spodziewamy się jeszcze budowy dróg. Mamy w budżecie zaplanowany remont ulic. Bardzo liczymy też na to, że rozpoczniemy modernizację naszego MOSiR-u. To duża inwestycja warta około 5 mln złotych. Rozpocznie się na naszym stadionie, który koniecznie wymaga już modernizacji. Liczymy jeszcze na pieniądze z programu Sportowej Polski, gdzie za 3 mln dołożymy kolejną rzecz na stadionie – informuje burmistrz.

W ramach zadania mają powstać zadaszone trybuny, bieżnia lekkoatletyczna, czy nowa płyta boiska.