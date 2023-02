Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli i Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg zostały wyróżnione Certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Przyznany Certyfikat jest wyjątkowym wyróżnieniem w skali całej Polski.

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny zgłoszeń 25 zakładów z całej Polski i zaopiniowała pozytywnie 18 wniosków, w tym dwa z naszego Regionu. – W gronie tegorocznych laureatów znajduje się firma, która otrzymuje tytuł po raz czwarty. To Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg – mówi Kazimierz Kimso przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej – I na jej przykładzie można prześledzić, jak sytuacja w firmie poprawia się na przestrzeni lat. Niezwykle istotnym elementem przy ich ocenie jest kwestia dialogu, który odbywa się w firmie. Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” to najwyższe wyróżnienie, jakie pracodawca może dostać od swojej załogi. Co więcej, są pracodawcy, którzy wręcz chwalą się tymi certyfikatami. Doceniają, że pochodzą one od załogi, a nie od świata biznesu. To najlepsza wizytówka. Nie słyszałem, żeby w naszym kraju, a nawet za granicą, był organizowany podobny konkurs – stwierdza Kazimierz Kimso. Przyznawanie Certyfikatów zostało zainicjowane i jest nadal współorganizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.

Wybory w Związku

Trwają wybory w Organizacjach Zakładowych NSZZ „Solidarność” w naszym regionie na nową kadencję. W czasie wyborczego zebrania członków Związku w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Komas Janów Lubelski na przewodniczącego wybrano ponownie Bogdana Pitucha. MOZ NSZZ „S” Komas Janów Lubelski obejmuje: Fortaco Janów Lubelski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Janów Lubelski i Dom Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim.

Odbyło się wyborcze zebranie członków Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Janowie Lubelskim. Nowym przewodniczącym MKO NSZZ „S” wybrano Grzegorza Dudzica. MK Oświaty NSZZ „S” obejmuje: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie Lubelskim, Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną w Janowie Lubelskim, Publiczną Szkołę Podstawową w Chrzanowie i Zespół Szkół w Kocudzy.

Na nową przewodniczącą w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu wybrano Ewelinę Kicińską.

W Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola dokonano już wyborów nowych władz związkowych we wszystkich Komisjach Oddziałowych NSZZ „S”, wraz z wyborem delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S” MOZ Huty Stalowa Wola. Warto podkreślić wysoką obecność i liczny udział związkowców podczas wszystkich wyborczych zebrań członków Związku.

Nowym przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „S” Pekao SA Tarnobrzeg wybrano Piotra Oszajcę, a do władz KO Agnieszkę Panek – zastępca i Grażynę Warzyńską – skarbnik.

Nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” Kopalni Dolomitu Piskrzyń wybrano Dariusza Słoczyńskiego, a do Komisji Zakładowej zostali wybrani Sylwester Babicz – zastępca, Grzegorz Murza i Leszek Podczasi.

Regionalne spotkanie opłatkowe

W siedzibie Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli odbyło się Regionalne spotkanie opłatkowe. Spotkanie opłatkowe zaszczycił swoją obecnością ksiądz biskup Edward Frankowski od początku powstania naszego Związku wspierający i otaczający duchową opieką NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska. Ksiądz biskup Edward Frankowski podziękował wszystkim związkowcom troszczącym się o środowiska pracownicze i dobre warunki pracy. Udzielił pasterskiego błogosławieństwa dla wszystkich związkowców i ludzi, którym bliskie są ideały i dziedzictwo NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie odbyło się w szczególnym czasie, w roku w którym wspominamy 35 rocznicę strajków „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola. Ważnym akcentem spotkania było wręczenie honorowego tytułu Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Honorowy tytuł otrzymali; Dariusz Kłeczek, Wiesław Siembida i Marian Dojka. Dariusz Kłeczek członek NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S:” w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu, a później poseł „Solidarności” w Akcji Wyborczej Solidarność. Wiesław Siembida był zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, a następnie starostą stalowowolskim. Marian Dojka był działaczem NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo Rozwojowym „Siarkopolu” Tarnobrzeg, a później posłem na Sejm z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.