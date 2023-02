Małymi krokami gmina i miasto Rudnik nad Sanem zmierza do rozbudowy i remontu siedziby Kina Rusałka oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku. Projekt jest już przygotowany, a jego założenia są imponujące.

Burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski przyznał, że przygotowanie dokumentacji projektowej, która jest pierwszym etapem modernizacji tego obiektu nie było łatwe, bo dotyczyło rozbudowy zabytku.

– Jest to skomplikowany projekt. Budynek jest zabytkowy. Znajduje się w nim jeszcze mieszkanie. Projektant projekt wykonał i w tej chwili czekamy na pozwolenie na remont. Ze względu na to, że to trudny projekt, który wymagał pochylenia się nad wieloma szczegółami, problemami, były uzgodnienia z konserwatorem zabytków, zeszło tak długo z projektowaniem. Ale jesteśmy szczęśliwi, bo już występujemy o pozwolenie na budowę i szukamy finansowania. Ten piękny obiekt będzie rozbudowany i nowoczesny – mówi Waldemar Grochowski.

W wyremontowanym obiekcie oprócz nowoczesnej sali kinowej, ma się znaleźć również przestrzeń na inne dziedziny kultury, jak na przykład teatr.

– Chodzi nam o to, żeby stworzyć takie miejsce gdzie mieszkańcy bardzo chętnie przyjdą zobaczyć film. Chcemy też stworzyć teatr, dlatego musi być rozluźniona widownia z bardzo dobrymi warunkami klimatyzacyjnymi, żeby można było oglądać spektakle w lato kiedy jest gorąco i zimą. Powiększamy więc scenę, na której chcemy zamontować kilka nowoczesnych rzeczy, jak oświetlenie, kurtyny, ruchomy krąg. Dodatkowo wzmocnimy strop nad salą i powstanie jeszcze jedna kondygnacja, ja nazywam to salą balową, ale będzie można wykorzystać ją na przykład do nauki tańca, czy na spotkania – wyjaśnia burmistrz.

Waldemar Grochowski zapowiada również, że obok kina, w remizie strażackiej, powstanie kawiarenka, do której mieszkańcy będą mogli chodzić na przykład po obejrzanym spektaklu.

Miłośnicy przyrody z kolei nie muszą się obawiać, że z placu obok Rusałki zniknie stary kasztan. Projekt został tak przygotowany, że nie zakłóci harmonii drzewa.

Szacowany koszt tej inwestycji to około 12 milionów złotych. Jest szansa aby Rudnik zdobył dofinansowanie ze środków unijnych w ramach jednego z priorytetów, ale warunkiem jest stworzenie ponadlokalnego projektu kulturalno-turystycznego. Rozmowy w tej sprawie już trwają.

