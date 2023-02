W środę, 8 lutego, 90-letni mężczyzna wpuścił do mieszkania dwie kobiety, które wykorzystały nieuwagę małżeństwa i zabrały odłożoną do portfela emeryturę. Policja z Baranowa Sandomierskiego szuka osób, które mogły widzieć złodziejki.

Przed południem, do drzwi 90-letniego mieszkańca Skopania, zapukały dwie nieznajome kobiety, które poprosiły o jedzenie. Mężczyzna kierowany dobrymi intencjami, wpuścił kobiety do mieszkania. Wówczas senior i jego 85-letnia małżonka udali się do kuchni, aby sprawdzić, jakim jedzeniem mogą się podzielić. W tym czasie kobiety wykorzystały nieuwagę seniorów i zabrały z portfela emeryturę. Łupem złodziejek padło 1700 złotych. Kobiety po zdarzeniu wyszły z mieszkania w nieznanym kierunku. Po krótkim czasie, mężczyzna sięgnął do szafki, gdzie trzymał portfel. Wówczas zorientował się, że z jego środka zniknęły pieniądze. 90-latek o zdarzeniu poinformował bliską rodzinę, a ta policjantów.

Wszystkie osoby, które w dniu 8 lutego 2023 roku widziały kobiety prawdopodobnie narodowości romskiej, w rejonie bloku przy ul. Słowackiego 1 w Skopaniu (gmina Baranów Sandomierski), posiadające informacje w tej sprawie proszone są o pilny kontakt z Posterunkiem Policji w Baranowie Sandomierskim przy ul. Fabryczna 25 lub kontakt telefoniczny 47 825 30 00, kom. 510 997 282.

Czytaj również: