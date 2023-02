Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wystosował apel o pomoc modlitewną i materialną dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

W apelu biskup zwraca się do wiernych diecezji sandomierskiej, aby w niedzielę, 12 lutego włączyli się w modlitwę w intencji osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi. Ordynariusz sandomierski zachęcił także do składania ofiar pieniężnych, które mogą być przekazywane bezpośrednio do Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Drodzy Siostry i Bracia

Docierają ciągle nowe informacje, dotyczące straszliwego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Turcję i Syrię. Dziesiątki tysięcy osób zabitych, rannych, zagubionych, pozbawionych dachu nad głową, nie mogą być dla nas obojętne. Tym bardziej, że są to ziemie będące w starożytności kolebką chrześcijaństwa, którego znakiem pozostają żywe wspólnoty należące do różnych Kościołów.

„Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 15,14) do solidarności ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Dlatego zwracam się z prośbą do Was Najdrożsi, abyśmy w najbliższą niedzielę pomodlili się wspólnie podczas Mszy świętych odprawianych w naszych kościołach za wszystkich, którzy ucierpieli w trakcie trzęsienia ziemi oraz za niosących im ratunek.

Wielką pomocą z naszej strony będą także ofiary pieniężne, które mogą być przekazywane bezpośrednio do Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Dziękując już teraz za wszystko, co zechcecie uczynić, z serca błogosławię.

+ Krzysztof Nitkiewicz

Biskup Sandomierski

Fot. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej