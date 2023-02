Spółka LiuGong Dressta Machinery (LDM) w Stalowej Woli organizuje zbiórkę darów dla dotkniętej wielkim trzęsieniem ziemi Turcji. W stalowowolskim zakładzie zatrudnionych jest kilku tureckich pracowników.

W pomoc ofiarom kataklizmu włączyło się już miasto Stalowa Wola, a dołączy Starostwo Powiatowe. Miasto przekazało m.in. koce, śpiwory, poduszki itp. Z rzeczową bądź finansową pomocą przyjdzie też spółka LDM. O tym, gdzie swoje dary mogą przekazywać osoby prywatne, firma poinformuje wkrótce na swojej stronie i w lokalnych mediach.

– Gdy zbierzemy już tę pomoc i przygotujemy do transportu, to zamierzamy przekazać ją do Turcji za pośrednictwem którejś z organizacji charytatywnych – powiedział „Sztafecie” Mirosław Wolak, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich w LiuGong Dressta Machinery.

Przypomnijmy: w poniedziałek nad ranem, 6 lutego, południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Od tamtej pory regularnie pojawiają się wstrząsy wtórne. Ponad 7,1 tys. osób zginęło w Turcji i ponad 2,5 tys. w Syrii. Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że ten tragiczny bilans może się zwiększyć co najmniej ośmiokrotnie.

Z pomocą ofiarom trzęsienia ziemi pospieszyło już wiele państw. Na miejscu, w Turcji, pracują m.in. polscy strażacy (76 osób plus 8 psów). Gdy zamykaliśmy ten numer „Sztafety”, to było wiadomo, że spod gruzów zawalonych budynków wydobyli 9 żywych mieszkańców, w tym 4-osobową rodzinę.