Niedawno pisaliśmy o tym, że miłośnicy czworonogów złożyli petycję do prezydenta miasta z wnioskiem o utworzenie ogrodzonego i zalegalizowanego wybiegu dla psów. Włodarz miasta w odpowiedzi na petycję poinformował iż budowa wybiegu dla psów znajduje się w planie budżetu miasta na 2023 rok.

Autorzy petycji wniosek swój motywowali rosnącą ilością miłośników czworonogów, a co za tym idzie rosnąca liczbą psów w mieście, które do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebują odpowiedniej, regularnej dawki aktywności.

– W Stalowej Woli nie ma ani jednego miejsca gdzie spokojnie my i nasze psy możemy przebywać. Spacery i zabawy z psami odbywają się aktualnie w strefach przeznaczonych dla ludzi, na trawnikach, chodnikach. Dużo osób z psami korzysta z parku znajdującego się obok Szkoły Muzycznej. Wyjścia tam z psami niestety kolidują z dużą ilością dzieci. Miejsce to służy przeważnie do spacerowania rodzin z dziećmi i w związku z tym zdarzają się konflikty pomiędzy spacerowiczami, a właścicielami psów – mogliśmy przeczytać w petycji.

Wnioskodawcy proponowali kilka lokalizacji, na których mógłby powstać psi plac zabaw. Wśród wskazywanych miejsc znalazły się m.in. błonia nadsańskie, Park Miejski, Park w Charzewicach czy teren osiedla Pisaki.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny w odpowiedzi na petycję poinformował iż w styczniu na błoniach nadsańskich w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy „Stalowe

Psiaki”. – Na spotkaniu zostały poruszone kwestie dotyczące budowy parku dla psów takie jak: lokalizacja, wielkość, funkcjonalność oraz zakres wyposażenia. Jednocześnie informuję, iż budowa wybiegu dla psów znajduję się w planie budżetu Miasta Stalowej Woli na 2023 rok – poinformował prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W tegorocznym budżecie na utworzenie psiego parku zapisano 200 tys. zł.