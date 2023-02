Urząd Miasta Stalowej Woli informuje, iż na terenie gminy Stalowa Wola będą przeprowadzone kontrole kotłów, pieców i palenisk domowych.

Kontrole przeprowadzą pracownicy Urzędu Miasta, upoważnieni przez prezydenta na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem kontroli będzie przestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (Uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego).

Czynności kontrolne w w/w zakresie dokonywane będą bez wcześniejszego powiadomienia, w godzinach od 6 do 22 przez pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Kontrolowany zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli.

Niewpuszczenie pracowników Urzędu na teren nieruchomości oraz utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych podlega przepisom Kodeksu Karnego – art. 225 §1, zgodnie z którym „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Kontrola będzie obejmowała sprawdzenie:

źródeł ogrzewania budynku,

pomieszczenia kotłowni oraz składu opału,

jakości stosowanego paliwa – poprzez okazanie świadectwa jakości paliwa,

wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz sporządzenie protokołu kontroli

z przeprowadzonych czynności. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany do ich usunięcia oraz poddany ponownej kontroli.

W trakcie kontroli prowadzone będą działania edukacyjne w zakresie:

obowiązujących przepisów,

możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła,

możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku z programu

„Czyste Powietrze” prowadzonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Stalowej Woli pod nr tel. 15 643 35 87 oraz 15 643 35 87 w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.