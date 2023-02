W środę, 8 lutego na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli rozegrano mecz 1/16 rozgrywek Ligi Młodzieżowej UEFA, w którym ukraiński Ruch Lwów U19 wyeliminował włoski Inter Mediolan U19. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1. O awansie zespołu z Ukrainy rozstrzygnął konkurs rzutów karnych.

Stalowowolski stadion po raz kolejny okazał się szczęśliwy dla Ruchu Lwów. W listopadzie ubiegłego roku Ukraińcy pokonali w II rundzie rozgrywek turecki Galatasaray Stambuł 3:1 (w rewanżu także wygrali 3:1). Wcześniej wyeliminowali Zagłębie Lubin (1:0, 0:0).

W meczu z Interem Mediolan, drugim zespołem grupy C Ligi Młodzieżowej UEFA (na pierwszy miejscu zakończyła zmagania Barcelona), mało kto dawał Ukraińcom szansę na awans. Jednak każdy, kto choć trochę interesuje się piłką wie, że faworytem w tej dyscyplinie sportu jest się tylko na papierze.

W meczu, który rozgrywano w Stalowej Woli piłkarze Interu częściej posiadali piłkę, częściej gościli pod bramką rywala, lecz po pierwszej połowie przegrywali 0:1. Bramkę dla Ruchu zdobył w 30. minucie Serhij Panchenko. „Nerazzurri” wyrównali kilka minut po przerwie za sprawą Francesco Pio Esposito. W tym momencie wydawało się, że kwestią czasu będą kolejne gole strzelane przez podopiecznych trenera Christiana Chivu (były znakomity obrońca m.in. Ajaksu, Romy i Interu, w którym występował przez 7 lat, 75-krotny reprezentant Rumunii), jednak nic takiego nie nastąpiło i w regulaminowym czasie gry spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

W rzutach karnych lepsi byli piłkarze trenera Vitalija Ponomareva. Ukraiński szkoleniowiec miał nosa, bo tuż przed końcem meczu w podstawowym wymiarze czasowym, dokonał zmiany na pozycji bramkarza. 17-letni Sviatoslav Vanivskij wszedł za 19-letniego Jurija Heretę.

Serię „jedenastek” rozpoczął Inter. Iliev posłał piłkę nad poprzeczkę. Strzał Kitela obronił Calligaris. Dwie następne kolejki w wykonaniu graczy obydwu drużyn były skuteczne. W 4. serii trafił tylko Carboni, a Kvas z Ruchu „wypalił” nad poprzeczkę. Dwa kolejne karne Ukraińców były celne (Sapuka, Vasilović), natomiast Włosi nie trafili ani jednego. Fontanarossa uderzył obok bramki, a strzał Stankovicia obronił Hereta. Zwycięstwo drużyny ze Lwowa stało się faktem.

W następnej fazie rozgrywek do zwycięzców meczów 1/16 (Red Bull Salzburg, AZ Alkmaar, Hajduk Split, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, FC Porto, KRC Genk i Ruch Lwów) dołączy ośmiu zwycięzców rozgrywek grupowych Młodzieżowej Ligi Mistrzów sezonu 22/23, a więc: FC Liverpool, Atletico Madryt, FC Barcelona, Sporting Lizbona, AC Milan.

Na kogo trafi zespół ze Lwowa? Losowanie par 1/8 odbędzie się 13 lutego w szwajcarskim Nyonie. Mecze o awans do ćwierćfinałów Ligi Młodzieżowej UEFA odbędą się na przełomie lutego i marca.

RUCH LWÓW U19 – INTER MEDIOLAN U19 1:1 (1:0), rzuty karne 4:3

1-0 Panchenko (30), 1-1 Esposito (52)

RUCH: Hereta (90 Vanivskij) – Kitela, Slubyk, Kholod, Vasilović – Rusyak, Sapuka, Pidhurskyi – Stolyarchuk, Dobrianskyi (68 Kasarda) – Panchenko (81 Kvas).

INTER: Calligaris – Zanotti, Fontanarosa, Kassama, Pelamatti – Carboni, Stanković, Karnate (77 Martini) – Owusu (74 Curatolo), Esposito, Iliev.

Sędziował Elchin Masiyev (Azerbejdżan). Żółte kartki: Khalid, Rusyak, Pidhurskyi, Sapuka – Carboni. Widzów 400.