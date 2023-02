Mieszkaniec gminy Gorzyce systematycznie okradał sklep, w którym pracował. Przez kilkanaście miesięcy wyniósł z niego kilkaset sztuk różnego rodzaju artykułów spożywczo-przemysłowych, powodując straty na kwotę blisko 13 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali mężczyznę i przedstawili mu zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Nad tą sprawą w markecie spożywczym przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu policja pracowała od sierpnia 2022 roku. Jak ustalili śledczy, jeden z pracowników sklepu, w godzinach pracy, wynosił artykuły spożywczo-przemysłowe do swojego samochodu. Były to m.in. środki chemiczne, dezodoranty, żarówki, kable usb, baterie oraz cały wachlarz artykułów spożywczych. Przestępstwo nakrył inny pracownik, który o zdarzeniu powiadomił policjantów.

Okazało się, że sprawcą jest 45-letni mieszkaniec gminy Gorzyce, który w markecie pracował blisko 20 lat. Złodziej wpadł w ręce stróżów prawa tuż po kradzieży. Policjanci przeszukali mężczyznę oraz jego samochód, gdzie ujawnili artykuły spożywcze o wartości przekraczającej 600 złotych.

Śledczy przeszukali także jego posesję. W toku tych czynności zabezpieczyli kilkaset artykułów przemysłowych i spożywczych. 45-latek trafił do policyjnego aresztu. Został przesłuchany i usłyszał zarzut. Funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy ustalili, że nieuczciwy pracownik przez 1,5 roku systematycznie wynosił ze sklepu po kilka lub kilkanaście sztuk towaru.

Na podstawie materiału dowodowego, mężczyźnie usłyszał zarzut kradzieży artykułów spożywczych na kwotę blisko 13 tys. złotych.

45-latek przyznał się do kradzieży, lecz nie był w stanie racjonalnie wyjaśnić, dlaczego to robił. Odzyskane artykuły zostaną przekazane do sklepu. Za popełnione przestępstwo mieszkaniec gminy Gorzyce będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu kra pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

