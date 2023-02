13 drużyn wzięło udział w I Turnieju Futsalu o Puchar Wójta Gminy Pysznica. W finale Podkarpackie Centrum Odszkodowań Wypadkowych Markov pokonało rzutami karnymi Sympatycznych Nisko. Miejsce trzecie zajęła Serwatka Team Żabno – organizator tego turnieju.

Zespoły zostały podzielone na cztery grupy. Do baraży o ćwierćfinał wchodziły po dwie najlepsze drużyny z każdej grup. W najlepszej ósemce znalazło się sześć zespołów, których kadry opierały się na zawodnikach występujących w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez podokręg Stalowa Wola oraz Janowianka (wicelider lubelskiej „okręgówki”) i ButyJana.pl Rzeszów – drużyna, która od lat uczestniczy w rzeszowskiej lidze futsalowej. I obydwie na tej fazie zakończyły turniejową rywalizację. Team z Janowa Lubelskiego został wyeliminowany przez PCOW Markov, a rzeszowianie nie sprostali Serwatce, a więc aktualnemu mistrzowi Futsalowej Podkarpackiej Ligi Mistrzów. Już niebawem czeka zespół z Żabna obrona mistrzowskiego tytułu.

W pierwszym półfinale Sympatyczni z Niska pokonali połączone siły zespołów z Żupawy, Dąbrowicy i Nowej Dęby, a PCOV Markov okazał się lepszy w rzutach karnych w meczu z Serwatką. Także o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w turnieju i odbierze z rak wójta Gminy Pysznica, Łukasza Bajgierowicza okazały puchar za zwycięstwo, zadecydowała seria karnych. W regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis.

PCOW Markov wykorzystał cztery karne, Sympatyczni Nisko trzy i wójt Pysznicy mógł w towarzystwie Józefa Kornatowskiego, prezesa podokręgu Stalowa Wola i organizatorów turnieju: Marcina Zielińskiego, Kamila Garbacza, Daniela Tracza i Łukasza Paterka, wręczyć puchar… sobie i swoim kolegom z zespołu.

Królem strzelców został z Kamil Serafin (6 goli) ze Strzelca-Stali-KS Żupawa, najlepszym bramkarzem wybrany został Bartosz Paterek z Serwatki, który wystąpił w 5 meczach i nie puścił ani jednej bramki), a najlepszym zawodnikiem wybrano, także bramkarza, Seweryna Marczak z PCOV Markov.

Zwycięska drużyna PCOV Markov wystąpiła w składzie: Seweryn Marczak, Krzysztof Skrzypek – Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz, Witold Bajgierowicz, Rafał Balmas, Karol Korzonek, Dominik Kurkiewicz, Łukasz Rybicki, Adam Rybicki, Filip Moskal, Krzysztof Lichota, Dawid Błażejowski.

– To był świetny, stojący na wysokim poziomie turniej. Większość spotkań było wyrównanych, zaciętych, a finałowe to była… śmietanka dla koneserów piłkarskich – śmieje się Marcin Zieliński, prezes Serwatki Żabno, organizator turnieju. – O końcowym sukcesie PCOW zadecydowało ich niezwykle defensywne nastawienie w najważniejszych meczach, a więc w półfinale i w finale. Inna rzecz, że znakomicie w ich bramce spisywał się Seweryn Marczak. Ja już teraz zapraszam na przyszłoroczną edycję turnieju w Pysznicy!

Grupa A: PCOW Markov Stalowa Wola – LZS Wola Rzeczycka 3:2 (Lichota, Ł.Bajgierowicz 2 – Uberman, K.Stańkowski), PCOW Markov – Sympatyczni Nisko 0:1 (Kutyła), LZS Wola Rzeczycka – Sympatyczni 1:3 (Skrzypek – P.Urbanik, Kutyła, Sobiło).

Grupa B: Retman Ulanów – Sokół Sokolniki 1:2 (Drelich – Kułaga, Wolak), Retman – Janowianka 2:2, (Drelich 2 – S.Brytan, Piecyk), Sokół – Janowianka 0:2 (S.Brytan, Chorębała).

Baraże: PCOW Markov – Retman 5:3 (Ł.Bajgierowicz, Kurkiewicz, Błażejowski, Korzonek, Moskal – Socha 2, Przepłata), Sokół – LZS Wola Rzeczycka 6:3 (Kułaga 2, Wolak 2, Murdza, Turbiarz – K.Stańkowski, Uberman, Skrzypek).

Grupa C: Agrocrop Potok Wielki – Darek Trans Pysznica 0:4 (Piechniak 2, K.Szwedo 2), Agrocrop – ButyJana.pl Rzeszów 0:3 (Chrzan 2, Dyś), Darek-Trans – ButyJana.pl Rzeszów 5:2

(M.Szwedo 2, Dziura 2, Piechniak – Chrzan, samobójcza)

Grupa D: Grooby Football Stalowa Wola – Strzelec-Stal-KS Żupawa 3:4 (Dziopak, Iskra, Stasz – K.Serafin 2, Kępka, Łagowski), Serwatka Football Team Żabno – Nam Strzelać Nie Kazano Stalowa Wola 4:0 (Szymanek 2, Oczkowski, M.Partyka), Nam Strzelać Nie Kazano – Strzelec-Stal-KS Żupawa 1:5 (Górak – Kępka 2, M.Rożnowski, Wierzgacz, K.Serafin), Serwatka – Grooby Football 4:0 (J.Partyka 2, Tarka, Ł.Paterek), Nam Strzelać Nie Kazano – Grooby Football 1:3 (Pęzioł – Iskra 2, Środa), Serwatka – Strzelec-Stal-KS Żupawa 3:0 (Ł.Paterek, Woś, Szymanek).

Baraże: ButyJana.PL – Grooby Football 4:0 (Grzebień 2, Chrzan, Piątek), Strzelec-Stal-KS Żupawa – Agrocrop 1:1 (K.Serafin – Suszek), rzuty karne 1:2.

Ćwierćfinały: Sympatyczni – Sokół 9:0 (G.Tofil 3, Cupak 2, Kutyła 2, Sobiło, P.Urbanik), PCOW Markov – Janowianka 2:1

(Moskal 2 – Chorębała), Darek Trans – Strzelec-Stal-KS Żupawa 2-4 (Piechniak 2 – K.Serafin 2, Dudek, M.Rożnowski), Serwatka – ButyJana.pl 3:0 (M.Partyka, Kaczmarczyk, Tur)

Półfinały: Sympatyczni – Strzelec-Stal-KS Żupawa 3:0 (Kwiatkowski, K.Urbanik, P.Urbanik), PCOW Markov – Serwatka 0:0, rzuty karne 2:1.

Mecz o 3 miejsce: Strzelec-Stal-KS Żupawa – Serwatka 1:5 (Dudek – M.Partyka 2, Kaczmarczyk 2, Szymanek)

Finał: Sympatyczni – PCOV Markov 0:0, rzuty karne 3:4

Zdjęcia Daniel Tracz/Serwatka Futsal Team Żabno