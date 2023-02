1 lutego policjanci zatrzymali sześć osób podejrzanych o działanie w grupie przestępczej. To była prezes i pracownicy Banku Spółdzielczego w Grębowie. Mieszkańcom powiatu tarnobrzeskiego zarzuca się przywłaszczenie pieniędzy klientów banku, udzielanie kredytów z naruszeniem procedur, wyłudzenie 10 mln złotych z dwóch innych banków. Straty mogą wynosić nawet 55 mln złotych. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.