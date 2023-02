W Niechobrzu odbywał się w ramach Pucharu Karpat VIII Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały. Reprezentacja Stali Stalowa Wola Boxing Team wywalczyła jeden złoty, trzy srebrne i jeden brązowy medal. Kacper Krawiec został wybrany najlepszym juniorem turnieju.

W tym roku do Boguchwały zjechali nie tylko zawodnicy klubów z Podkarpacia i ościennych województw; małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, ale także z Jaworzna, Łodzi, Radomska, Gdańska oraz z Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii i Armenii.

Z naszych bokserów najlepiej spisał się Kacper Krawiec, który triumfował w kategorii Junior w wadze do 80 kg. Zawodnik Stali stoczył dwie świetne walki, obie zakończone przed czasem. W półfinale pokonał przez RSC w pierwszej rundzie Lido Timura z Ukrainy, a w finale odesłał do narożnika w drugiej rundzie Gracjana Chrobaka z Budo Krosno. W zgodnej opinii obserwatorów tych dwóch pojedynków, rywalom Kacpra na długo zapadnie w pamięci jego nazwisko.

Oliwier Kasperczak (kat. młodzik 60 kg) pokonał w półfinale jednogłośnie na punkty Mikołaja Wiecha z Mrówki Brzozów, a w finale przegrał 1:2 z Hubertem Antonem z Wisłoka Rzeszów. Srebrny medal wywalczył także Mateusz Hadała (junior 63,5 kg). W półfinale wygrał 3:0 z Filipem Muszyńskim (Nokaut Radomsko), a w finale przegrał 1:2 z Rumunem Mariusem Dumitru.

Także debiutujący w oficjalnej walce w ringu Robert Meciar wrócił z Niechobrza ze „srebrem”, które zapewniło mu zwycięstwo nad Kacprem Bobrzyńskim z Budo Krosno 3:0. Niestety, następnego dnia nasz zawodnik nie mógł stanąć do walki finałowej i musiał zadowolić się drugim miejscem.

Z dobrej strony pokazał się także ostatni z podopiecznych trenerów Rafała Toporowskiego i Łukasza Podstawskiego – Filip Wojtyna, ale sędziowie przychylniejszym okiem „potraktowali” jego rywala, Szymona Taraszkę z Akademii Boksu Adama Wójcika w Lisiej Górze, przyznając mu zwycięstwo 2:1.