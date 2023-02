W lutym rozstrzygnięty został kolejny nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym rozdaniu samorządy z powiatu stalowowolskiego uzyskały łącznie dotację na budowę dróg w wysokości 15,3 mln zł, samorządy z terenu powiatu niżańskiego otrzymały wsparcie w wysokości 44,4 mln zł. Najwyższa dotacja, blisko 30 milionowa powędrowała do gminy Ulanów.

– Premier Mateusz Morawiecki rozstrzygnął pierwszy z kilku naborów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Zostało rozdysponowane ponad 2,6 mld zł. Blisko 1800 zadań w ramach tej kwoty zostanie zrealizowanych, co da ponad 2800 km dróg wybudowanych, przebudowanych, albo wyremontowanych. To narzędzie funkcjonuje od 2019 roku i w sposób diametralny zmieniło podejście polskiego rządu do inwestycji samorządowych. Fundusz wspiera budownictwo na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W tym rozdaniu samorządy otrzymały wsparcie zarówno na zadania mniejsze jak i wielomilionowe inwestycje.

Powiat Niżański

Powiat Niżański na realizację zadania drogowego pozyskał dofinansowanie w wysokości 9,32 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki. – Inwestycja realizowana przez Powiat Niżański to inwestycja przebudowy drogi na odcinku 6,5 km. To budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz pozostałej infrastruktury. Wartość całkowita zadania to 18,6 mln zł. Jestem przekonany, że bez wsparcia środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bez takich inicjatyw jakie zostały zaplanowane i z których samorządy mogą korzystać, te projekty, te przedsięwzięcia, inwestycje, nie byłyby możliwe – mówił podczas konferencji prasowej Robert Bednarz, starosta niżański.

Gmina Ulanów uzyskała dofinansowanie w wysokości 29,9 mln zł na budowę mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. św. Wojciecha w miejscowości Bieliny. – Spełnią się życzenia mieszkańców Bielin i nie tylko. Mieszkańcy Bielin na ten most czekają 80 lat. 80 lat temu w tym miejscu był most drewniany, który przy wielkiej powodzi i przy dużej zimie, przy ogromnej krze został porwany. Od tamtej pory było wiele różnych pomysłów żeby wybudować most, żeby zrobić kładkę. Wymieniło się też wielu starostów powiatu niżańskiego, wszyscy obiecywali, że będą coś robić. Nikt nie podjął się tego wyzwania. Udało mi się dogadać ze starostą Robertem Bednarzem, przejąłem drogę, zmieniliśmy kategorię drogi powiatowej na drogę gminną, złożyliśmy wniosek i marzenia nasze spełniły się – mówił Stanisław Garbacz, burmistrz gminy i miasta Ulanów. Wyraził nadzieję, że zadanie uda się zrealizować w przeciągu najbliższych trzech lat.

Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 2,2 mln zł, na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Jeżowe. – Te ponad 2 mln zł przeznaczamy na drogę gminną, która łączy drogę wojewódzką z drogą gminną, jak również łączy tereny i działki rolne, działki leśne za S19. Z tej drogi będzie korzystać kilka tysięcy mieszkańców naszej gminy. Dla nas bardzo istotna, ważna droga, w części w tym momencie asfaltowa. Ona będzie przebudowana i wzmocniona – mówił Marek Stępak wójt gminy Jeżowe.

Gmina Harasiuki otrzymała 859,5 tys. zł. Pozyskanie tych środków pozwoli na przebudowę drogi gminnej nr 102103R w miejscowości Maziarnia. – Droga gminna przez miejscowość Maziarnia, bardzo ważny odcinek przez teren zabudowany będzie prowadzony. Obejmuje też elementy BRD czyli chodnik, zjazdy. Łączy się ta droga z drogą powiatową relacji Huta Krzeszowska do węzła w Zdziarach – mówił Krzysztof Kiszka wójt gminy Harasiuki.

Gmina Krzeszów uzyskała przeszło 993 tys. zł dofinansowania. W planach jest przebudowa drogi gminnej nr 102772R w miejscowości Koziarnia. – Droga gminna, nieduży odcinek, ale taki dość istotny dla mieszkańców, bo droga częściowo odciąża drogę wojewódzką i nawet drogę krajową 77. W tej chwili ma ona kiepski stan więc wymaga remontu, odnowienia – mówił Stanisław Szafran, zastępca wójta gminy Krzeszów.

Do gminy i miasta Nisko trafiła dotacja w wysokości nieco ponad 1 mln zł. – Środki te przeznaczamy na przebudowę, remont istniejącej już drogi położonej w miejscowości Racławice. Drogi, która łączy ulicę Rudnicką, kiedyś drogę krajową dzisiaj powiatową, w stronę osiedla Grądy na Podwolinie, właściwie w stronę zbiornika. Chcemy poprawić nawierzchnię, ponieważ ten asfalt jest już mocno zniszczony, a jednocześnie dobudować chodnik, który będzie również pełnił rolę ścieżki rowerowej – mówił Zbigniew Kotuła, zastępca burmistrza gminy i miasta Nisko.

Powiat Stalowowolski

Gmina Stalowa Wola uzyskała 13 mln 563 tys. zł na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowa w Stalowej Woli .

– Bardzo długi odcinek drogi – 1434 metry. To, droga która biegnie od wjazdu od ulicy Poniatowskiego przy nowo powstającym żłobko-przedszkolu, później wjazd od strony ulicy KEN, jadąc dalej jedziemy za pawilonami handlowymi wewnętrzną ulicą Jana Pawła II, wyjazd do skrzyżowania do Al. Jana Pawła II i dalej jedziemy tą drogą za centrum 4 do bazyliki do wyjazdu w stronę ulicy Popiełuszki przy przychodni, a jednocześnie droga leci dalej do ronda przy ulicy Poniatowskiego, do ronda przy Lidlu. Projekt drogi obejmuje nie tylko samo odnowienie asfaltu, chodników, ale przede wszystkim jest to przebudowa wszystkich sieci wewnętrznych, a więc kwestia wodno-kanalizacyjna, kwestia ogrzewania, sieci gazowej, usunięcia wszystkich kolizji. Od lat obserwujemy dużą korozję tej drogi, zapadanie się poszczególnych studni, a więc ten remont jest niezbędny stąd również tak duża wartość zadania 23,5 mln zł. Cała droga projektowana jest tak aby miała jak najlepsze parametry bezpieczeństwa, a więc elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie prędkości do 30 km/h, oczywiście w pasie drogi parkingi, nowe zatoki parkingowe, a jednocześnie nowe nasadzenia, nowa zieleń, która na całym tym odcinku drogi będzie projektowana i realizowana w ramach tego zadania – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Jest to zadanie, które realizowane będzie etapami, ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj planowane jest na wiosnę. Projektowanie tej drogi będzie trwało około roku. Na wiosnę przyszłego roku spodziewane jest uzyskanie wszystkich pozwoleń i wejście w teren. Koniec prac planowany jest na koniec 2025 roku. Kształtowanie zieleni ma mieć zaś swój finał wiosną 2026 roku.

Gmina Pysznica otrzymała 425 175 zł. Środki te pozwolą na przebudowę drogi gminnej nr 101234R w msc. Kłyżów-Krzaki. – Ta kwota zostanie przeznaczona na drogę łączącą dwie miejscowości, miejscowość Kłyżów z miejscowością Krzaki, od ulicy Polnej w Krzakach do ulicy Borek w Kłyżowie. Jest to odcinek blisko kilometrowy. Jest to droga bardzo potrzebna w naszej gminie ponieważ bardzo dużo mieszkańców korzysta z tej drogi, w tym momencie jest to droga gruntowa, utwardzana kamieniem, a teraz będzie to droga asfaltowa – mówi Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica.

Gmina Zaklików otrzymała ponad 843 tys. zł. – Za pozyskane pieniądze zostanie przebudowany odcinek drogi o długości blisko 1 km relacji Zaklików – Łysaków. To już trzecie rozdanie, które otrzymujemy na tę drogę, więc trzeci kilometr drogi będzie przebudowany. Dodatkowo kilometr drogi przebudujemy w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu. Łącznie 4 km drogi, jest to bardzo ważna droga gminna, łącznik między drogą wojewódzką nr 855, a 857. Środki niezwykle potrzebne nam, sami byśmy tej przebudowy nie zrobili, to wsparcie pozwoli wykonać budowę. Mam nadzieję, że uda się zadanie zrealizować w tym roku. Mamy projekt, wyłonimy wykonawcę i jak dobrze pójdzie w listopadzie planujemy oddać drogę do użytku – informuje Dariusz Toczyski, burmistrz miasta i gminy Zaklików.

Gmina Zaleszany otrzymała dotację w wysokości ponad 497 tys. zł. – W tym przypadku to jest droga w miejscowości Pilchów, dwie ulice Ogrodowa i Floriańska, dość strategiczna, bo ona łączy się z drogą, która trafia do lotniska. Cieszymy się, że co roku gmina Zaleszany jest dostrzegana i te środki trafiają do naszej gminy – mówił Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

– Ten nabór jest pierwszym, który został rozstrzygnięty bo jesteśmy na początku roku. Na przestrzeni 2023 roku będziemy ogłaszać kolejne i tym samym rozstrzygać kolejne nabory. Wojewoda Podkarpacka zakończyła w poprzedni poniedziałek nabór na zadania remontowe, ale zanim go rozstrzygnie, ogłosi kolejny nabór na infrastrukturę BRD, czyli: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych, ich budowę, doświetlenie. Będzie kolejna pula środków finansowych. 61 mln zł u nas w województwie do pozyskania aby poprawiać właśnie tę infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. A jeszcze w pierwszym półroczu tego roku ogłosimy kolejny, ten największy komponent czyli związany z budową, przebudową dróg lokalnych – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.