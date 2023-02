Radna Joanna Grobel-Proszowska w jednej ze swoich interpelacji wnioskowała aby odpowiedni wydział Urzędu Miasta rozpatrzył możliwość przygotowania gminnej uchwały antysmogowej, by zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. W odpowiedzi magistrat poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Miejska w Stalowej Woli nie posiada prawnej delegacji do podjęcia uchwały we wskazanym zakresie.