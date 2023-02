Dzięki informacji przekazanej przez mieszkańca gminy Zaleszany, funkcjonariusze pomogli bezdomnemu 41-letniemu mężczyźnie.

W niedzielę, 5 lutego, po południu, dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał informację od mieszkańca miejscowości Kępie Zaleszańskie o mężczyźnie, który leży obok jego posesji. Na miejscu policjanci ustalili, że zgłaszający będąc na podwórku, zauważył leżącego na ziemi, zmarzniętego mężczyznę, który nie miał, gdzie się podziać. Zgłaszający zaprosił 41-latka do domu, aby się ogrzał, a o całej sytuacji poinformował policjantów.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, policjanci przewieźli 41-latka do komendy, gdzie trafił do policyjnego aresztu, do wytrzeźwienia. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Funkcjonariusze poinformowali 41-latka o instytucjach pomocowych, do których może się zgłosić.

Jeśli widzimy bezdomnego lub śpiącego na dworze człowieka, nie przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.

