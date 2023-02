Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40. roku życia. Jego celem jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Jak zgłosić się na badanie

Do programu kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe pośrednictwem:

– infolinii 22 735 39 53, w godzinach 8:00-18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

– Internetowego Konta Pacjenta

– lub w placówce, która zawarła umowę o realizację tego programu

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka oraz wygenerowane e-skierowanie.

Wystarczy zgłosić się do wybranej przez siebie placówki z dowodem osobistym.

Gdzie zgłosić się na badanie?

Na badania nie obowiązuje rejonizacja, zatem można wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski. Wykaz wszystkich znajduje się pod tym adresem. Na terenie Podkarpacia znajduje się 138 punktów. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej lub pod bezpłatnym i czynnym całą dobę numerem infolinii NFZ: 800 190 590.

Dostępne pakiety badań

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

– stężenie glukozy we krwi;

– AlAT, AspAT, GGTP;

– poziom kreatyniny we krwi;

– badanie ogólne moczu;

– poziom kwasu moczowego we krwi;

– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

– morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;

– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

– stężenie glukozy we krwi;

– AlAT, AspAT, GGTP;

– poziom kreatyniny we krwi;

– badanie ogólne moczu;

– poziom kwasu moczowego we krwi;

– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);

– PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Gdzie wykonano najwięcej badań?

Program Profilaktyka 40 Plus jest realizowany od 1 lipca 2021 r. Od tego czasu w Polsce zrealizowano ponad 1,5 mln badań, a Podkarpacie jest na 4-tym miejscu w Polsce! Mimo, że badania wciąż są realizowane i można do programu przystąpić w każdej chwili, warto pokusić się dziś o ranking.

Pierwsze miejsce zajmuje województwo wielkopolskie – 193 tys., drugie jest województwo lubelskie – 185 tys., trzecie jest mazowieckie – 159 tys., a czwarte miejsce zajmuje województwo podkarpackie, którego mieszkańcy zrealizowali 156 546 badań (stan na 25 stycznia tego roku).

Wśród miast, również mamy mocną pozycję w Polsce: Pierwsze miejsce zajmuje Warszawa – 43 tys. badań, w dalszej kolejności Poznań – 41 tys., Kraków – 36 tys., Lublin – 31 tys. Szczecin – 27 tys. oraz na 6-tym miejscu Rzeszów z liczbą wykonanych badań 23 127.

Podkarpackie dane wskazuję, że częściej z badań korzystają kobiety (58,7%). Wśród naszych mieszkańców najczęściej z możliwości badania skorzystała grupa wiekowa 40-44 lata. To dość przewidywalne ze względu na możliwość badania dla osób 40+, ale mamy również 408 osób z kategorii wiekowej 90-94 lata, 54 osoby z kategorii wiekowej 95-99 lat oraz 4 osoby z kategorii wiekowej 100+.

Ranking podkarpackich miast wskazuje Rzeszów na pierwszym miejscu – 23 tys. badań, Przemyśl –

9,5 tys., Tarnobrzeg – 7,5 tys. oraz Krosno – 7 tys.

Inaczej jednak wygląda ranking powiatów, gdyż na pierwszym miejscu znajduje się powiat mielecki – 17 tys., rzeszowski – 12 tys., dębicki – 11 tys., jarosławski – 10 tys., przemyski – 9 tys., przeworski – 8,5 tys., stalowowolski – 8 tys., łańcucki – 6 tys., sanocki – 6 tys., ropczycko-sędziszowski – 6 tys., strzyżowski – 5,5 tys., krośnieński – 5,5 tys. oraz jasielski – 5 tys