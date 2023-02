Na około 3900 ton opiewają zamówienia z gmin powiatu stalowowolskiego i niżańskiego na węgiel z kolejnego transportu, który wkrótce ma dotrzeć do Stalowej Woli i będzie sprzedawany na preferencyjnych warunkach, czyli po 1850 zł za tonę.

Jak już informowaliśmy, tym razem będzie to polski węgiel z kopalni Ziemowit na Górnym Śląsku (w pierwszym transporcie liczącym 2200 ton, pod koniec października 2022 r. przyjechał do Stalowej Woli węgiel z Kolumbii). Ponieważ z tej dostawy pozostało około 60 ton ekogroszku (drobny węgiel o rozmiarach 5–25 mm, sprzedawany w workach), to nie będzie już on zamawiany. Cały kolejny transport wypełni więc frakcja orzech (25–80 mm) i kostka (80–150 mm).

– Dopięliśmy wszystkie formalności, czekamy tylko na określenie przez kopalnię Ziemowit terminu nowej dostawy. Pierwszy skład, liczący około 2400 ton, na pewno przyjedzie koleją. Drugi, mniejszy, jeśli uda nam się zamówić węgiel gdzieś bliżej, na przykład w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, być może sprowadzimy transportem drogowym – powiedział „Sztafecie” Marcin Uszyński, sekretarz miasta Stalowej Woli, koordynujący sprzedaż węgla przez miejscowy samorząd.

Węgiel sprzedawany będzie po preferencyjnej cenie 1850 zł za tonę, co po uwzględnieniu dodatku do tego surowca, wynoszącego 1000 zł do tony, daje w ostatecznym rozrachunku cenę 850 zł za tonę węgla.

Uprawnione do otrzymania tego dodatku gospodarstwo domowe miało prawo do zakupu 1,5 tony węgla w roku 2022, a kolejne 1,5 tony może kupić do końca kwietnia 2023 r. Tak jak wcześniej, węgiel sprzedawany będzie mieszkańcom Stalowej Woli i gmin jej powiatu, a następnie gminom powiatu niżańskiego. Na razie wszystkie złożone nowe zamówienia opiewają na około 3900 ton.