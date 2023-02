Trzeba przyznać, że „Stalówka” zaskakuje w zimowym okienku transferowym. W styczniu do zespołu trenera Łukasza Surmy dołączyło 5 nowych piłkarzy, a lada moment ze Stalą podpisze umowę kolejny zawodnik. Będzie nim środkowy obrońca ŁKS-u Probudex Łagów – Piotr Rogala.

27-letni piłkarz jest wychowankiem Zenitu Chmielnik, z którego trafił do Korony Kielce. Występował w niej w drużynach juniorskich, w rezerwach, a latem 2015 został włączony do kadry pierwszego zespołu, jednak nie dane mu było zadebiutować w Ekstraklasie.

Od sezonu 2017/18 występował w zespołach 3 ligi: MKS Ełk, JKS Jarosław, Górnik Łęczna, Wisła Puławy, a przez ostatnie 2,5 roku w ŁKS Probudex Łagów.

Piotr Rogala będzie drugim po Adamie Imieli piłkarzu pozyskanym przez „Stalówkę” z zespołu lidera 3 ligi, ŁKS-u Probudex Łagów i również on ma podpisać umowę ważną do końca sezonu 2023/24.