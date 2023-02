Kolejny międzynarodowy sukces odniosła Oliwia Sybicka. 13-letnia tenisistka Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli wspólnie z Mołdawianką Lią Belibovą dotarły do finału turnieju Les Petits As rozgrywanego w Tarbes (Francja). W meczu o pierwsze miejsce przegrały z Sarą Oliveriusovą i Lucie Slamenikova z Czech 7:5, 6:7, 2:10.

Les Petits As to najbardziej prestiżowy turniej do lat 14 na świecie. Przez wielu uznawany jest za Mistrzostwa Świata U-14. Pierwsza edycja tego turnieju odbyła się w 1983 roku. Przez te wszystkie lata do 50-tysięcznego Tarbes położonego we francuskich Pirenejach przyjeżdżały największe gwiazdy światowego tenisa: Michael Chang, Rafa Nadal (zwycięzca z roku 2000), Roger Federer, Novak Djoković, Andy Murray, Marat Safin, Anna Kournikova, Kim Clijsters czy Martina Hingis, która dwukrotnie wygrywała Les Petits As, w roku 1991 i 92.

Od 2020 roku Les Petits As stał się turniejem Super Category, sankcjonowanym przez Europejską Federację Tenisową (Tennis Europe), w którym zawodniczki i zawodnicy rywalizują o prestiżowe punkty rankingowe.

W turnieju gry pojedynczej Oliwia Sybicka odpadła już w I rundzie. Miała ogromnego pecha w losowaniu, bo trafiła na rozstawioną w tym turnieju Amerykankę Kristine Penickovą. Podopieczna trener Włodzimierza Pikulskiego walczyła dzielnie, ale przegrała 2:6, 3:6 i trafiła do turnieju pocieszenia (Bonus Draw), w którym odprawiła kolejno pięć rywalek, w tym dwie wyżej notowane i zajęła pierwsze miejsce.

W pierwszej grze pokonała Szwedkę Grace Bernstein 4:2, 2:4, 4:1, w drugiej rundzie wyeliminowała Chorwatkę Annę Petković 4:5, 4:2, 4:1, 4/1, w trzeciej Francuzkę Alix Rios 4:, 4:0, w półfinale jej rodaczkę Elisę Rohrbach 1:4, 4:0, 5:3, a w finale nie dała żadnych szans reprezentantce Indii, Pallavi Patel 4:1, 4:1.

W turnieju gry podwójnej Sybicka wystąpiła wspólnie z Mołdawianką Lią Belibovą. W pierwszej rundzie pokonały francuski debel, Lison Tapin/Lina Mislimi 6:3, 6:1, w drugiej rosyjska parę Anna Pushkareva/Aleksandra Khomitshaya 6:1, 6:3, a w trzeciej Marilyn van Brempt (Belgia) i Glorię Popę (Rumunia) 6:3, 6:3. W półfinale na polsko-mołdawską parę czekały siostry, Kristina i Annika Penickova. Kilkanaście dni wcześniej Amerykanki pokonały Oliwię Sybicka i Barbarę Kostecką w Anglii półfinale turnieju Tennis Europe U-14 w Bolton. We Francji Oliwka wzięła rewanż, wspólnie z Lia Belibovą wygrały półfinał 6:3, 7:6(3).

W finale na polsko-mołdawski duet czekały Czeszki, Sara Oliveriusova i Lucie Slamenikova. Pierwszego seta „nasza” para wygrała 7:5. Drugi był tak samo zacięty, pełen dramaturgii i zwrotów akcji, ale końcowe jego akordy należały do czeskiego debla, który wygrał 7:6(8). Również w super tie-breaku lepiej radził sobie czeski debel, wygrał go 10:2 i został zwycięzcą turnieju.