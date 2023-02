W polskiej tradycji czas śpiewania kolęd przypada na okres od Wigilii Bożego Narodzenia 24 grudnia do Święta Ofiarowania Pańskiego, obchodzonego w kościele katolickim również jako święto Matki Boskiej Gromnicznej w dniu 2 lutego. I to właśnie w dniu kończącym czas kolędowania, w czwartek 2 lutego, zapraszamy do kościoła Źródła Bożego Miłosierdzia, by posłuchać pięknych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów Miejskiego Domu Kultury. Początek koncertu o godzinie 18.

Artyści, w interpretacji których zabrzmią kolędy i pastorałki, reprezentować będą wszystkie pokolenia mieszkańców naszego miasta.

Organizatorami wydarzenia są: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz parafia pw. św. Floriana.