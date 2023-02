O pięć nowych, profesjonalnych wózków inwalidzkich wzbogacił się Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli-Rozwadowie. A wszystko to dzięki hojności ludzi, którzy przyszli na specjalny koncert świąteczny zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Dzierdziówki.

8 stycznia strażacy ochotnicy z Dzierdziówki w gminie Zaleszany zorganizowali specjalny świąteczny koncert kolęd, by wesprzeć pacjentów stalowowolskiego ZPO. Zaangażowali zaprzyjaźnioną Orkiestrę Dętą z Radomyśla nad Sanem oraz laureatów konkursów wokalnych z terenu gminy Zaleszany, Gorzyce i Radomyśl nad Sanem. Sala w Domu Ludowym wypełniła się po brzegi co zaowocowało udanymi, medycznymi zakupami.

– Nasza druhna jest pracownikiem tego ośrodka więc to był taki nasz punkt wspólny. Chcieliśmy zorganizować koncert Orkiestry Dętej z Radomyśla nad Sanem i pomyśleliśmy, że można to wszystko ze sobą w fajny sposób połączyć. Gościliśmy około 200 osób i zebraliśmy ponad trzy tysiąc złotych, za co udało nam się kupić pięć wózków – mówi Adrian Wraga, prezes OSP Dzierdziówka.

Zakupy były przemyślane i realizowane z myślą o potrzebach pacjentów ZPO

– Dobór sprzętu ustalaliśmy z panią dyrektor i ze sklepem medycznym, żeby jak najlepiej nam doradzili, by to nie był sprzęt niskiej jakości, tylko żeby był to sprzęt, który posłuży na długi czas, który ma kartę gwarancyjną, atesty – dodaje Adrian Wraga.

Podczas koncertu w Dzierdziówce dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Małgorzata Stańczak mówiła, że ta akcja to bardzo miły gest w ich stronę. Teraz cieszy się z jej efektów, czyli pięciu nowych wózków inwalidzkich.

– Jest to ten rodzaj sprzętu, który u nas szczególnie często się psuje. Bardzo często się zużywa ponieważ nasi pacjenci, jako osoby długotrwale unieruchomione, w większości potrzebują takiego sprzętu do poruszania się – mówi Małgorzata Stańczak.

Placówka w Rozwadowie świadczy opiekę z zakresu opieki długoterminowej. Posiada 54 łóżka, które są cały czas zajęte. Dodatkowo lista osób oczekujących na przyjęcie do ZPO liczy ponad 50 osób. Dlatego potrzeby są duże i to nie tylko w zakresie wózków.

– Nasi pacjenci to pacjenci trwale unieruchomieni. Dla nich bezpośrednim środowiskiem jest ich łóżko. Zarówno dla nas jak i dla pacjenta jest to wić sprzęt najbardziej potrzebny. Nasze łóżka są sterowane elektrycznie co pomaga przy zmianie pozycji pacjenta, nadaje komfort egzystencji, ale podnosi też komfort pracy personelowi – dodaje dyrektor ZPO.

Z ilości tych potrzeb zdają sobie sprawę strażacy z Dzierdziówki, którzy już teraz zapowiadają, że na tej jednej akcji ich pomoc się nie skończy.

