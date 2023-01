Do stalowowolskiego magistratu wpłynęła petycja o utworzenie ogrodzonego i zalegalizowanego wybiegu dla psów. Autorzy petycji wniosek swój motywują rosnącą ilością miłośników czworonogów, a co za tym idzie rosnąca liczbą psów w mieście, które do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebują odpowiedniej, regularnej dawki aktywności.

– W Stalowej Woli nie ma ani jednego miejsca gdzie spokojnie my i nasze psy możemy przebywać. Spacery i zabawy z psami odbywają się aktualnie w strefach przeznaczonych dla ludzi, na trawnikach, chodnikach. Dużo osób z psami korzysta z parku znajdującego się obok Szkoły Muzycznej. Wyjścia tam z psami niestety kolidują z dużą ilością dzieci. Miejsce to służy przeważnie do spacerowania rodzin z dziećmi i w związku z tym zdarzają się konflikty pomiędzy spacerowiczami, a właścicielami psów – czytamy w petycji.

Wnioskodawcy proponują kilka lokalizacji, na których mógłby powstać psi plac zabaw. Wśród wskazywanych miejsc znalazły się m.in. błonia nadsańskie, Park Miejski, Park w Charzewicach czy teren osiedla Pisaki.

– Budowanie kolejnego placu zabaw dla dzieci czy kolejnego stadionu mija się z celem, gdyż te nowo powstałe stoją puste. Przy ulicy Traugutta, obok Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli Rozwadowie otwarte boisko wielofunkcyjne stoi puste. To kolejne, po siłowni i placu zabaw miejsce do rekreacji dla dzieci i młodzieży. Na samym osiedlu Piaski są dwa boiska, jedno z nich jest w ogóle nieużywane, stoją na nim jedynie bramki. Boisko to jest zaniedbane, zarośnięte i są na nim doły, a mogłoby być wykorzystane do ogrodzonego placu zabaw dla naszych psiaków. Uważamy, że miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych dla rodzin z dziećmi jest w Stalowej aż za dużo – piszą autorzy petycji.

Podkreślają również, że właściciele czworonogów są gotowi do współpracy w zakresie utworzenia takiego placu zabaw dla psów, a także zaplanowania jego architektury.