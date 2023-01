Już po raz 31 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Polsce i poza jej granicami. Nie inaczej było w Stalowej Woli, gdzie ponad 120 wolontariuszy od rana do wieczora kwestowało na terenie całego miasta. Aktualnie na liczniku orkiestry jest ponad 150 tys. zł. Wciąż trwają jeszcze licytacje na Allegro.

Sygnowana czerwonym serduszkiem akcja charytatywna w Stalowej Woli rozpoczęła się już w piątek Orkiestrowym Turniejem w Piłkarzyki, w sobotę odbył się Orkiestrowy Turniej w Halówkę oraz Jam Session.

W niedzielę podczas 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Parku Miejskim odbył się „8 Bieg Policz się z Cukrzycą”. Mimo chłodu na linii startu stanęło wielu biegaczy i miłośników nordic walkingu. Nie zabrakło także biegu z psami.

Kolejnym punktem niedzielnego finału był maraton zumby. Miłośnicy tej formy aktywności fizycznej pląsali w hali sportowej Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Wiele działo się także w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Na scenie wystąpili m.in. tancerze i wokaliści. Były warsztaty kulinarne, artystyczne, muzyczne, malowanie buziek oraz różne stoiska. Nie zabrakło także licytacji, konkursów i innych atrakcji. Punktualnie o godz. 20 na rozwadowskim rynku rozbłysło Światełko do Nieba.

31. Finał WOŚP zagrał pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! WOŚP za zebrane pieniądze planuje zakupić: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń, komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.