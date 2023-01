Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli uplasował się w pierwszej trójce najlepszych szpitali w województwie podkarpackim w rankingu „Gdzie Rodzić po Ludzku 2022”.

Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku powstaje na podstawie informacji przekazywanych przez kobiety w ankiecie „Głos Matek”. Należy podkreślić, że to jedyny taki ranking, który obejmuje wszystkie szpitale i oddziały położnicze w Polsce. Ideą rankingu jest wskazywanie szpitali, w których kobieta może „urodzić po ludzku”, w intymności i poszanowaniu godności.

– To dla nas bardzo ważny sukces, ponieważ znaleźliśmy się na podium dzięki głosom kobiet, które u nas rodziły. To głos matek, które doceniły opiekę okołoporodową, jaką otrzymały w naszym szpitalu – komentuje Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala w Stalowej Woli.

Na bazie głosów pacjentek szpitali, każdego roku wyłaniane jest po 3 najlepsze porodówki w każdym województwie. W rankingu za 2022 rok, znalazły się: SPZOZ w Lubaczowie, Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu oraz SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

– Szanuję i doceniam pracę naszych lekarzy, ponieważ to świetni specjaliści, ale ta wysoka lokata w rankingu, to przede wszystkim efekt pracy naszych położnych. One wkładają w nią ogrom serca, są z pacjentkami niemal non stop i podchodzą do nich z dużym zrozumieniem. Staramy się być bardzo elastyczne, dla każdej z pań opracowujemy indywidualny plan porodowy. Pomagamy dobrać im odpowiednią pozycję do porodu, jeśli chcą – organizujemy poród rodzinny, co zresztą ostatnio jest bardzo popularne – tłumaczy Teresa Wysocka, położna oddziałowa na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w stalowowolskim szpitalu.