Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – to przedmioty umów zawartych 12 stycznia między Powiatem Niżańskim a Caritas Diecezji Sandomierskiej.

– Powierzenie po raz kolejny Caritasowi realizacji zadań to efekt wielu lat dobrej współpracy i zadowolenia osób korzystających z pomocy. Przeciwdziałanie przemocy i udzielanie wsparcia osobom potrzebującym to niezwykle ważne działanie, które realizowane jest przez certyfikowanych interwentów kryzysowych. Jeśli chodzi o Warsztaty Terapii Zajęciowej to gwarancją ich istnienia oraz poprawnego funkcjonowania są często kwestie związane z ich finansowaniem. Cieszę się, że powiat niżański już po raz kolejny będzie wspierał ich działalność, dzięki czemu osoby uczestniczące w terapii będą mogły w pełni realizować rehabilitację społeczną i zawodową – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Pierwsza umowa dotyczy prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem i opiewa na kwotę 320 tys. złotych. Ośrodek zajmuje się udzielaniem natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, w tym również osobom, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Placówka dysponuje 10 miejscami hostelowymi i czynna jest całodobowo.

Trochę ponad 7 tys. złotych powiat niżański przeznaczy na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Program ten stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jest uzupełnieniem różnych form interwencji prawnych i administracyjnych wobec sprawców przemocy domowej.

Trzecia umowa został podpisana na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem. WTZ posiada 55 miejsc dla mieszkańców powiatu niżańskiego z niepełnosprawnościami, a jego podstawowym zadaniem jest usprawnianie i rozwijanie umiejętności życia codziennego oraz społecznego tych osób. Kwota wsparcia to ponad 169 tys. złotych.