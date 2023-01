To były trzecie już warsztaty z udziałem mieszkańców w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się pomiędzy Alejami Jana Pawła II, ul. ks. Popiełuszki, ul. Floriańską a torami kolejowymi. Padły konkretne propozycje ze strony projektantów, nie brakowało też gorącej dyskusji nad tymi pomysłami.

Warsztaty, tak jak poprzednie, odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przekaz mieszkańców był wtedy jasny: mniej betonozy, więcej zieleni i spójności komunikacyjnej na tym terenie (wąskim gardłem jest tu np. uliczka prowadząca od ulicy Okulickiego w stronę szkoły podstawowej nr 7). I ponownie wielkie emocje wzbudził pomysł wycięcia martwych podobno drzew i krzewów.

13 drzew do usunięcia i wiele nowych nasadzeń

Każde z nich zostało sfotografowane i oznaczone na mapie, w którym miejscu się znajduje. Jak przyznali projektanci z firmy PM PROJEKT z Nowego Sącza, zdjęcia były wykonywane na początku stycznia, a więc w czasie, kiedy drzewa pozbawione są liści.

Mieszkańcy pytali więc, skąd wiadomo, że drzewa te na pewno są martwe, skoro mamy zimę. Usłyszeli, że informacje te pochodzą od dendrologa, który wykonał inwentaryzację w październiku 2022 r. Wytypowane do usunięcia drzewa to m.in. świerk, klon jawor, wiśnia pospolita, jarząb pospolity. Część drzew rośnie przy bloku nr 4 przy ul. Okulickiego. Kolejne znajdują się w pobliżu dworca autobusowego. Inne drzewa przewidziane do usunięcia stoją przy budynku Poczty Polskiej, przy ul. Popiełuszki 6 oraz na terenie placu targowego.

Z drugiej strony, w ramach rewitalizacji przewiduje się posadzenie 262 drzew liściastych, 32 drzew iglastych, 2072 m kw. krzewów, 5943 m kw. krzewów powierzchownych, 8066 m kw. krzewów okrywowych, 3363 m kw. bylin, 2269 m kw. traw ozdobnych, 75 m bieżących pnączy, 1168 m kw. żywopłotu, 15950 m kw. trawnika oraz 383 m kw. ogrodów deszczowych.

Strefa reprezentacyjna

Uczestnicy spotkania obejrzeli też wizualizację terenu przed kościołem św. Floriana, między ZUS-em, sądem a Miejską Biblioteką Publiczną. Na tym obszarze miałby znajdować się niewielki parking, w sąsiedztwie ZUS-u i gmachu sądu.

Projektanci proponują też budowę tu tzw. zielonych parkingów z eko kratą (syntetyczne panele, zapewniające wrażenie w pełni naturalnej powierzchni) i parkingów żwirowych. Tam, gdzie byłoby to możliwe, zostałaby nasadzona zieleń. Pojawiłaby się również przestrzeń dla pieszych i rowerzystów.

Proponowane jest także postawienie drewnianych boksów, jako miejsca spotkań i pracy. Można by było tam przyjść, usiąść przy stoliku, jak również podłączyć laptopa do prądu i pracować w plenerze. Przewidziane są elementy małej architektury takie jak ławki, kosze i stojaki rowerowe.

Choć podczas drugich warsztatów projektanci postulowali usunięcie drzewka solarnego, to po mailowych interwencjach, jakie otrzymali od mieszkańców, wycofali się z tego pomysłu. Z przestrzeni mają za to zostać usunięte czerpnie powietrza, które znajdują się przed wejściem do Miejskiej Biblioteki Publicznej. W dalszym ciągu będzie tu fontanna, a w miejscu, gdzie obecnie znajdują się parkingi, pojawi się wybrukowany teren pod okolicznościowe, kameralne wydarzenia. Ma to być swoista strefa reprezentacyjna.

Ruch na ul. Floriańskiej miałby zostać ograniczony do jednego pasa (droga jednokierunkowa). Z jednej strony miałyby znajdować się miejsca postojowe. Przed kościołem św. Floriana projektanci zaproponowali postawienie progu zwalniającego.

Parki kieszonkowe

W planach jest także utworzenie kilku tzw. parków kieszonkowych, które miałyby znajdować się przy ul. Okulickiego 1, między blokami Okulickiego 6 i 8, przy ul. Okulickiego 4, przy Al. Jana Pawła II 6, przy ul. Popiełuszki 6 oraz przy ul. Popiełuszki 12-13.

W każdym z tych miejsc projektanci proponują różne formy rekreacji dla mieszkańców: siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsca z urządzeniami sensorycznymi, ławki, ławki bujane czy też hamaki wśród zieleni. W każdym z parków kieszonkowych mają zostać posadzone drzewa, krzewy i byliny oraz trawy ozdobne.

Co z działką Orlenu

Projektanci zmienili wizję dotyczącą działki, która od lat należy do firmy Orlen (teren między sklepem Biedronka a restauracją Słoneczną).

Z pierwotnej wizji tzw. Parku Zmysłów i Sztuki została „wycięta” fontanna, pawilon, rośliny egzotyczne. Zaproponowali tam wielofunkcyjną strefę rekreacji, w której pojawiłby się zielony labirynt w formie żywopłotów, mały amfiteatr, ogród deszczowy, zagajnik sosnowy, przestrzeń z hamakami, czy street workout (siłownie na wolnym powietrzu, elementy do gimnastyki, parkouru).

Targowisko i jego otoczenie

W dalszym ciągu przy torach kolejowych funkcjonowałby plac targowy. Przestrzeń handlowa miałaby jednak zostać uporządkowana w taki sposób, że sprzedaż odbywałaby się tylko w wyznaczonych miejscach, na wybrukowanym obszarze.

Zieleń i drzewa miałyby zostać otoczone murkiem, tak by je chronić. Przy okazji omawiania tego punktu konsultacji, wśród mieszkańców rozgorzała emocjonująca dyskusja. Jedni postulowali, by targ funkcjonował tu nadal, bo jest to charakterystyczny element tego miejsca, inni byli oburzeni zachowaniem sprzedających, którzy na sznurkach doczepionych do drzew wieszają używane ubrania.

Tunel pod torami i wertykalne parkingi

Podtrzymana została propozycja utworzenia tunelu podziemnego, który połączyłby bezkolizyjnie Plac Piłsudskiego z rewitalizowanym terenem po drugiej stronie torów. Korzystaliby z niego piesi oraz rowerzyści. Alternatywą dla tego pomysłu miałaby być kładka nad torami, ze schodami, jak również windą. Projektanci chcieliby, aby na zdegradowanym terenie w sąsiedztwie PKS-u, gdzie obecnie mieści się bar, pojawił się nowy obiekt z funkcją gastronomiczną, z toaletą publiczną i mini ogródkiem gastronomicznym pod drzewami.

Tak jak podczas poprzedniego spotkania zaprezentowano wizję utworzenia parkingów wertykalnych, gdzie parkowanie miałoby się odbywać za pomocą specjalnej maszyny do automatycznego ustawiania samochodów piętrowo. Auta umieszczane byłyby w sposób rotacyjny, na specjalnie przeznaczonej do tego platformie. Urządzenie działa w podobny sposób co winda samochodowa.

Koszty tych wszystkich projektów mają być znane w połowie lutego.