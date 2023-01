W piątek, 20 stycznia, w Szpitalu Powiatowym im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku odbyła się konferencja, na której dyrektor niżańskiej lecznicy Paweł Tofil przedstawił sprawozdanie dotyczące realizowanych na terenie szpitala inwestycji w roku 2022. W tym czasie udało się, między innymi, ukończyć pierwszą część II etapu rozbudowy szpitala, czyli termomodernizację budowanego nowego pawilonu oraz wyposażyć lecznicę w nowy sprzęt.

– Chcieliśmy wspólnie z panem starostą pochwalić się wszystkimi inwestycjami, jakie miały miejsce w roku 2022. Korzystamy również z obecności wójtów i burmistrzów, ponieważ i oni w sposób znaczący przyczynili się do zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Nisku. Było tego całkiem sporo, na kwotę 5 milionów 745 tysięcy złotych – rozpoczął konferencję dyrektor Tofil.

Jak dalej podkreślił, najważniejszym zadaniem, które udało się zrealizować w niżańskim szpitalu w minionym roku, był zakup nowego sprzętu na kwotę przeszło 1,6 miliona złotych. Na to zadanie składały się środki z budżetu państwa, budżetu powiatu niżańskiego oraz środki własne SPZZOZ w Nisku, za które zakupiono między innymi dwa autoklawy, dwa endoskopy, a także napęd ortopedyczny o dużej mocy na blok operacyjny.

Drugim, takim bardzo ważnym zadaniem była rozbudowa i przebudowa części szpitala (etap II – stan surowy zamknięty). Łączna wartość inwestycji to blisko 1,2 miliona zł z czego ponad 1,1 miliona zł, to środki pochodzące z budżetu Powiatu Niżańskiego. – Wstawione zostały okna, drzwi, ocieplono budynek, a także wykonano ozdobne głowice systemowe oraz elewację i zamontowano parapety – wymienił Paweł Tofil. – Kolejny bardzo ważny zakup, to sprzęt pozyskany dzięki wsparciu gmin z terenu Powiatu Niżańskiego. Mowa o środkach na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Zakupiono dzięki temu między innymi podnośnik do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej, łóżka porodowe, lampę RTG. Ogółem sprzętu tego było bardzo dużo – dodał dyrektor.

Duże znaczenie w minionym roku miała również realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID 19. – Jest to zadanie w wysokości 475 tysięcy złotych. To były w 100 proc. środki z Urzędu Wojewódzkiego i udało nam się za nie zakupić jeszcze jeden aparat do USG, aparat do monitorowania diagnostyki bezdechu, myjnię endoskopową, łóżka do intensywnej terapii wraz z materacami i myjnię ultradźwiękową na blok operacyjny – wylicza Tofil.

Obecny podczas konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, podsumowanie inwestycyjno-zakupowe niżańskiego szpitala za rok 2022 uważa za imponujące.

– Ponad 5 milionów złotych to wydatki poniesione, albo na modernizację oddziałów szpitalnych, albo zakup sprzętu potrzebnego do leczenia. Gratuluję i panu staroście, i panu dyrektorowi przeprowadzonych inwestycji. Jestem przekonany, że będą one służyć do jeszcze lepszego i szybszego leczenia pacjentów, bo takie są oczekiwania. Myślę, że te nowe zakupy właśnie do tego się przyczynią. Dziękuję również i panom burmistrzom i wójtom. Szpital, co prawda jest powiatowy, ale wsparcie samorządowców gminnych pokazuje, że staracie się państwo po części brać odpowiedzialność za jakość usług medycznych, które tutaj właśnie są realizowane. Dziękuję staroście Robertowi Bednarzowi, który wspólnie z Zarządem Powiatu i radnymi robi wszystko, by rozwój szpitala był realizowany w dynamicznym trybie. To nie jest tak, że w jednym roku mamy do czynienia z inwestycjami, a następnego nie – mówił Weber.

Swoimi refleksjami na temat inwestycji realizowanych w niżańskiej leczniczy podzielił się również starosta niżański Robert Bednarz. – Trzeba to podkreślić, jesteśmy w procesie realizacji bardzo dużej inwestycji. Nie wiemy, jak dużej kwotowo, ale jesteśmy już na kolejnym etapie i za chwilę będziemy ogłaszać kolejny przetarg na kontynuację rozbudowy szpitala już w środku. W roku 2022 zakończyliśmy budowę i zrealizowaliśmy można powiedzieć, rzutem na taśmę, jeszcze jedno bardzo duże zadanie, a mianowicie wykonaliśmy całą termomodernizację tego obiektu. Ta inwestycja jest dla nas pewnego rodzaju priorytetem. Mamy świadomość, że rozwój całego szpitala, to nowe pomieszczenia, lepszy standard i możliwość realizacji różnych usług medycznych w nowych pomieszczeniach w miarę możliwości w jednej lokalizacji. Mam nadzieję, że ta inwestycja zrealizowana zostanie w pierwszym kwartale 2024 roku i z tych obiektów będzie można korzystać. Priorytetem jest też zakup aparatury i sprzętu medycznego i rok rocznie staramy się pozyskać środki dla naszego szpitala – mówił starosta.

W roku 2023 Szpital Powiatowy w Nisku także szykuje się na nowe inwestycje i zadania. W budżecie powiatu niżańskiego zaplanowano bowiem pulę środków na kontynuację rozbudowy lecznicy.

