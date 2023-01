Do 3 lutego br. w Stalowej Woli trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji naszego miasta.

Jak już zapowiadaliśmy, 17 i 18 stycznia odbyły się w Bibliotece Miejskiej dwa spotkania w tej sprawie. Firma konsultacyjna zaprezentowała wyniki diagnozy miasta w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Była też moderowana runda konsultacji – zgłaszanie uwag i wniosków przez uczestników spotkania. W drugim dniu omawiano m.in. przedsiębiorczość i gospodarkę na zdegradowanym obszarze miasta.

Pierwszy podobszar zdegradowany, wybrany na podstawie analizy 37 wskaźników, obejmuje osiedla Lasowiaków, Śródmieście oraz Fabryczne, drugi dotyczy osiedla Rozwadów. Z kolei najwięcej negatywnych zjawisk występuje na osiedlach Lasowiaków i Śródmieście. Na trzecim miejscu znalazł się Rozwadów, na czwartym osiedle Fabryczne z 18 wskaźnikami.

Opracowany na podstawie diagnozy i konsultacji z mieszkańcami materiał posłuży do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stalowej Woli na lata 2024-2030 oraz pozyskiwania na tej podstawie funduszy na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów. Konsultacje prowadził Jacek Dębczyński z firmy ResPublic.

Do 3 lutego 2023 r. do godziny 15.30 można zgłaszać uwagi do projektu uchwały: w formie papierowej, elektronicznej bądź ustnej w siedzibie Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rewitalizacja”.