Adam Imiela z ŁKS-u Probudex Łagów został zawodnikiem Stali Stalowa Wola. Bramkostrzelny pomocnik i czwórka pozostałych nowych piłkarzy pozyskanych przez „Stalówkę” w tym roku, a więc: Kacper Wydra, Jakub Banach, Tomasz Kołbon i Michał Furman, zostali zaprezentowani na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Prezes Stali, Wiesław Siembida witając i przedstawiając piątkę nowych graczy, podkreślił rolę, jaką odegrał w ich pozyskaniu trener Łukasz Surma.

– Mogę tylko powiedzieć, że cieszę się bardzo, że pan trener tak zadziałał i że możemy dzisiaj przedstawić nowych zawodników, którzy wzmocnili kadrę naszej drużyny.

Drużyna ma być gwiazdą, nie pojedynczy ludzie

– Znam tych piłkarzy, ich atuty, z niektórymi pracowałem i mam do nich zaufanie. Nie ma jednak bardziej nieprzewidywalnej dyscypliny jak piłka nożna, więc to nie ma tak naprawdę znaczenia. Swoją przydatność do drużyny będą musieli budować od nowa. Na boisku, bo każdy klub jest inny, każdy rządzi się swoimi prawami. Tak staramy się budować zespół, aby to on był gwiazdą, a nie pojedynczy ludzie – mówił na czwartkowej konferencji trener Łukasz Surma.

Opiekun „Stalówki” podkreślił, że nigdy w swojej pracy nie opierał zespołu na jednym czy kilku nazwiskach, tylko za każdym razem starał się wykorzystywać potencjał całej kadry. Najlepszym tego dowodem są statystyki rundy jesiennej Stali. W 17 meczach grali wszyscy piłkarze z pola, którzy byli w kadrze zespołu.

To nie my do nich, to oni do nas muszą się dopasować

Trener Surma ma nadzieję, że dzięki nowym zawodnikom Stal będzie się szybciej rozwijać.

– Chcemy przyśpieszyć. Każdy z nowych zawodników musi się szybko wkomponować w drużynę, w to, co zostało tutaj osiągnięte wcześniej. To nie my będziemy się dostosowywać do nich, tylko oni muszą dopasować się do nas, bo jakiś kroczek w dobrym kierunku przez te ostatnie pół roku zrobiliśmy. Piłka nożna to jest każdy dzień, każdy tydzień. Tu trzeba się przyłożyć do swojego zawodu i tego oczekuję od nowych piłkarzy. Życzę im żeby jak najszybciej wkomponowali się w zespół. W szatni jest kilku fajnych chłopaków, którzy na pewno im w tym pomogą – powiedział opiekun „Stalówki”.

Awans, czyli słowo w Stali zakazane…

Nie padło ani razu na konferencji słowo: awans, jednak wystarczyło kilka zdań wypowiedzianych przez piłkarzy, których prezes Siemiba i trener Surma zabrali na konferencję, żeby jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie zajęcie pierwszego miejsca na koniec sezonu jest głównym celem naszej drużyny.

– Kiedy dowiedziałem się, że jest dla mnie propozycja gry w Stalowej Woli, nie mogłem odmówić. Bardzo się cieszę z tej oferty i jestem tutaj, żeby pomóc drużynie w osiągnięciu celu – powiedział Jakub Banach, który przyszedł do Stali z Garbarnii.

W „osiągnięciu celu” wierzy także pozyskany z Motoru Lublin 21-letni bramkarz Michał Furman:

– Przychodzę tutaj z nadzieją na granie. Nie boję się wyzwań. Mam nadzieję, że będę miał udział w osiągnięciu celu.

Tomasz Kołbon i Adam Imiela powiedzieli, że cieszą się z tego, że dołączyli do społeczności Stali Stalowa Wola i że będą na wiosną ją współtworzyć. Obydwaj chcą swoją grą satysfakcjonować kibiców Stali i chcą każdy mecz kończyć zwycięstwem.

Ostatni z piątki zaprezentowanych piłkarzy, 20-letni Kacper Wydra podkreślił, że jest wychowankiem Stali, do której wraca po 6 latach nieobecności i że nie może doczekać się debiutu.

Pierwszy ligowy mecz Stal zagra 4 marca, u siebie z Cracovia II, a wcześniej, bo już w sobotę (28 stycznia) rozegra sparing z Sokołem Sieniawa (sztuczne boisko PCPN w Stalowej Woli, ul. Hutnicza, godz 11.)