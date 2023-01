Z okazji święta zakochanych, które wypada 14 lutego przygotowaliśmy dla czytelników „Sztafety” ciekawy konkurs.

Jak zdobyć nagrodę?

Jedyne co musicie zrobić to opisać pierwsze spotkanie ze swoją drugą połówką i wysłać do nas mailem na adres sztafeta.reklama@gmail.com, pocztą na adres ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola lub przynieść osobiście do naszej redakcji.

Mamy dla uczestników nagrody ufundowane przez Restaurację „Verona”, Shivago Thai Bali Spa oraz przez Pierogarnię „Swojskie smaki”.

Regulamin znajdziecie tutaj i w redakcji „Sztafety”.

Sponsorzy konkursu: