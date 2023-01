W najbliższą niedzielę 29 stycznia 2023 roku odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku zagra w Stalowej Woli.

Na stalowowolskie ulice wyruszy 122 wolontariuszy. – Wolontariusze będą mieć zapewnioną ciepłą herbatę, coś do zjedzenia, podstawowe wyposażenie w identyfikator oraz dodatki. Bezpieczeństwo zapewni policja w Stalowej Woli oraz OSP Charzewice.

Na naszej stronie oraz na fanpage na facebooku są umieszczone wszystkie informacje oraz wydarzenia jakie mają miejsce w naszym mieście – informuje Aleksander Kapuściński, szef stalowowolskiego sztabu. Sztab mieści się przy ulicy Al. Jana Pawła II 25/108 (w dawnym fikolandzie).

Podczas tegorocznego finału nie zabraknie wydarzeń sportowych, występów artystycznych, warsztatów, koncertów, gier i zabaw. Zwieńczeniem niedzielnego wydarzenia będzie Światełko do Nieba na rozwadowskim rynku.

31. Finał WOŚP zagra pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! WOŚP planuje zakupić: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń, komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Program:

Piątek – 27 stycznia

18.30 – 5 Orkiestrowy Turniej w Piłkarzyki

PUB Czarno na Białym ul. Okulickiego 83

Sobota – 28 stycznia

8.00 – Orkiestrowy Turniej w Halówkę

MOSiR ul. Hutnicza 15

21.00 – Jam Sesssion

Retro PUB Al. Jana Pawła II 18D (1 piętro)

Niedziela – 29 stycznia

12.00 – 8 Bieg „Policz się z cukrzycą”, marsz nordic walking, bieg z psem, basen zewnętrzny do morsowania

Park Miejski w Stalowej Woli

15.00-19.00 – IX Maraton Zumby

SLO ul. Wojska Polskiego 9

16.30 – Amatorski Turniej Bilardowy „9 Bill”

Klub Billa Al. Jana Pawła II 18D

10.30 – 19.30 – wydarzenia towarzyszące

CAS – Al. Jana Pawła II 10

Występy, pokazy, koncerty, warsztaty, zabawy i animacje, licytacje oraz wiele innych atrakcji

20.00 – Światełko do Nieba

Rynek w Rozwadowie