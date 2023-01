160 lat temu Polacy stanęli do walki o wolność naszej Ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie pamięci o ich bohaterskich czynach. Dlatego w sobotę, 21 stycznia, na cmentarzu w Rozwadowie odbyły się uroczystości upamiętniające powstańców styczniowych.

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Choć zakończyło się klęską uznawane jest za największe i najbardziej znaczące z XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych. W ciągu kilkunastu miesięcy jego trwania wzięło w nim udział ok. 200 tys. osób, z czego jednocześnie na polu walki liczba ta nie przekraczała 30 tys. powstańców. Walka powstańcza przez cały czas miała charakter rozproszonej akcji partyzanckiej. Powstańcom nie udało się opanować na dłużej większego terytorium, a władze powstania nie miały stałej siedziby. Stoczono ponad 1200 bitew i potyczek w Królestwie, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Bilans tego zrywu narodowego był tragiczny – dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków.

Dzień przed rocznicą przy Piramidzie Powstańczej na rozwadowskim cmentarzu zgromadzili się harcerze m.in. z 5 Drużyny Harcerskiej „Wahpeton”, przedstawiciele polowych drużyn „Sokoła” oraz Związku Oficerów Rezerwy RP, stalowowolscy strzelcy, radni miejscy, duchowni oraz mieszkańcy. – Jesteśmy tutaj każdego roku. To ważna data w historii naszego narodu. Naszą obecnością pokazujemy młodym Polakom, co w życiu naprawdę się liczy, a jest to miłość do Ojczyzny – mówił Krzysztof Bąk, członek stalowowolskiego koła Związku Oficerów Rezerwy RP.

Zgromadzeni odmówili modlitwę, zapalili znicze i złożyli kwiaty. Był także Apel Poległych. Następnie uczestnicy spotkania udali się na mogiły księdza Jana Leszczyńskiego, księdza Bernarda Birkenmajera oraz Ambrożego herbu Ślepowron Sługockiego.

Po części oficjalnej w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego odbyła się msza święta w intencji poległych oraz wykład na temat roli duchowieństwa w powstaniu styczniowym.

Przedstawiciele organizatorów sobotnich obchodów wybrali się również na cmentarz w Zaleszanach gdzie znajdują się mogiły powstańców – mjr Edmunda Ślaskiego i porucznika Tytusa Stadnickiego oraz do Zaklikowa, gdzie w bezimiennym grobie spoczywa 16 powstańców.