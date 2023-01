W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbył się jubileuszowy X Noworoczny Turniej Szachowy o puchar prezydenta Stalowej Woli.

Do rywalizacji przystąpiło 34 szachistek i szachistów ze Stalowej Woli, Grębowa, Rudnika nad Sanem, Leżajska, Głogowa Małopolskiego, Rzeszowa, Przeworska, Lubczy Racławówka, Lipin Dolnych, Ossali, Łążka Świętokrzyskiego, Bogorii i Chodkowa.

Zawody zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut na partię dla każdego zawodnika. Organizatorzy turnieju bardzo wysoko ocenili poziom zawodów. Zadbali o to przede wszystkim zawodnicy rozstawieni na wysokich stołach startowych.

Szachiści, którzy zajęli miejsca 1-4 we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe, a puchary najlepsza trójka kategorii open oraz zwycięzcy dwóch pozostałych kategorii juniorskich.

Zwycięzcą najbardziej prestiżowej kategorii, a więc open, został Sebastian Szubartowski. Szachista reprezentujący KL Stal Stalowa Wola zgromadził 6 punktów i wyprzedził kolegów klubowych, Filipa Gemzika i Roberta Braka, którzy ukończyli turniej z 5 punktami oraz Tomasza Pintala, niezrzeszonego zawodnika ze Stalowej Woli (4,5 pkt).

W kategorii wiekowej 2004-2011 pierwsze miejsce zajął Tomasz Procnal (KKL Stal) – 5 pkt, drugie miejsce zajął Adrian Toniak – 4,5 pkt, trzecie Bartosz Mierzwa (obydwaj UKS Orlik Rudnik nad Sanem) – 4 pkt, a czwarte Maciej Tutka (KSz Gambit Przeworsk) – 3,5 pkt.

Wśród najmłodszych – roczniki 2012 i młodsi – triumfowali szachiści Orlika Rudnik nad Sanem. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Mierzwa – 7 pkt, drugie Wojciech Olko – 6 pkt. Trzecią pozycję zajął Gabriel Lewicki z Lipin Dolnych (5 pkt), a czwartą Alan Mulawka z KKL Stal (4 pkt).

Organizatorem turnieju była sekcja szachowa Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.