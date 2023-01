Kolejni uczniowie z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku mogą pochwalić się sukcesami za swój autorski wynalazek. Tym razem to Jakub Bis i Karol Sawicki na Międzynarodowym Konkursie Wynalazków PRIX EIFFEL 2022 w Paryżu zdobyli srebrny medal za innowacyjny wzmacniacz audio.

Organizatorami wydarzenia były: Francuska Federacja Wynalazców (FFI), Francuskie Stowarzyszenie Wynalazców „Europe France Inventeurs” (EFI) oraz Eurobusiness-Haller we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio. Konkurs odbył się przy międzynarodowym wsparciu Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (WIIPA). Jego patronem jest Gustave Eiffel, wybitny konstruktor i innowator, sztandarowa postać ery industrializacji, twórca m. in. Wieży Eiffla. Przewodniczącym jury był Philippe Couperie Eiffel – potomek patrona Konkursu.

Niżańscy uczniowie wystartowali w kategorii audio. Ich wynalazek to „DUAL MONOBLOCK STEREO POWER AMPLIFIER MC-1”, czyli innowacyjny ultraszybki hi-endowy wzmacniacz mocy. Jego innowacyjność polega na połączeniu techniki analogowej i impulsowej. Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań, wzmacniacz charakteryzuje się bardzo małymi zniekształceniami dźwięku i precyzyjną kontrolą nad pasmem akustycznym nawet na dużych poziomach głośności. Dźwięk jest przestrzenny oraz zrównoważony w każdym zakresie pasma.

Jakub Bis i Karol Sawicki przygotowując projekt pracowali pod czujnym okiem mgr Wacława Piędla dyrektora „Elektryka” i mgr inż. Mariana Chrapko nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Zdobyty przez uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej srebrny medal, to duży sukces, zwłaszcza, że w tej edycji Konkursu Wynalazków PRIX EIFFEL w Paryżu zaprezentowano 234 wynalazki z 15 krajów.

– Laureatom tego uznawanego w świecie wynalazczym konkursu życzymy kolejnych sukcesów na wielu jeszcze międzynarodowych konkursach i wystawach. Zdobywajcie i poszerzajcie swoją wiedzę na wymarzonych przez was kierunkach studiów, a odnoszone przez was sukcesy, niech będą przykładem i motywacją dla waszych młodszych kolegów. Dumą napawa nas to, że laureaci międzynarodowych olimpiad uczą się w niżańskim „Elektryku”. Gratulacje składam również prowadzącym naszych uczniów nauczycielom – panom: Wacławowi Piędlowi i Marianowi Chrapko, pod kierunkiem których, kolejni już uczniowie RCEZ wykonali swoje projekty – mówi starosta niżański Robert Bednarz.